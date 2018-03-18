Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117216
ALTIN
165.687
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4540
EURO
4.8144
Mehmetçik Afrin'de
Son Dakika
Başkentte kazanan yok
Başkentte kazanan yok
Manisa'da mantar mesaisi
Manisa'da mantar mesaisi
"Yeni Yüksekova"
"Yeni Yüksekova"
Gürültüsü çok, etkisi yok
Gürültüsü çok, etkisi yok
Flaş Haber
Mehmetçik Afrin'de
Kapat

Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

18 Mart 2018 Pazar 16:28
0 Okunma
Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe berabere kaldı

ANTALYA 

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

3. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes orta sahada kazandığı topla hızlı hücuma çıktı. Fernandes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Villafanez, rakip oyuncuların müdahalesiyle yerde kaldı. Turuncu-yeşilli futbolcuların penaltı beklediği pozisyona hakem devam kararı verdi.

8. dakikada sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Villafanez, topu arka direğe çıkardı. Welinton'un kafayla içeriye gönderdiği topa Mbilla vurdu. Top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

35. dakikada Sabri'ni kaybettiği topla buluşan Sackey, ceza sahası dışından kaleye vurdu. Kaleci Beto topu zorlukla kornere çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Fernandes'in sağ kanattan yaptığı orta, ters kanattaki Nsakala'ya geldi. Nsakala'nın ortasını Göztepe savunması kafayla kornere gönderdi. 

75. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Fernandes'in kısa pasıyla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ortasında Douglas kafayla topu filelere gönderdi: 1-0 

78. dakikada Douglas'ın orta alanda sol köşeye çıkardığı uzun topla buluşan Fernandes rakip oyuncuyu geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 

82. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Scarione ile gelişen atakta Tayfur Bingöl ceza sahası içinde Demba Ba'ya topu çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvaryak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyaGöztepeBeraberönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor sahasında farklı kazandı
Trabzonspor sahasında farklı kazandı
Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Cimnastikte 2 madalya
Cimnastikte 2 madalya
Başkentte kazanan yok
Başkentte kazanan yok
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Karadağ-Türkiye maçını Mazic yönetecek
Karadağ-Türkiye maçını Mazic yönetecek
Akhisarspor başkent deplasmanında
Akhisarspor başkent deplasmanında
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ