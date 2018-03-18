Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe berabere kaldı

ANTALYA
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.
İlk yarı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.
3. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes orta sahada kazandığı topla hızlı hücuma çıktı. Fernandes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Villafanez, rakip oyuncuların müdahalesiyle yerde kaldı. Turuncu-yeşilli futbolcuların penaltı beklediği pozisyona hakem devam kararı verdi.
8. dakikada sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Villafanez, topu arka direğe çıkardı. Welinton'un kafayla içeriye gönderdiği topa Mbilla vurdu. Top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.
35. dakikada Sabri'ni kaybettiği topla buluşan Sackey, ceza sahası dışından kaleye vurdu. Kaleci Beto topu zorlukla kornere çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
52. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Fernandes'in sağ kanattan yaptığı orta, ters kanattaki Nsakala'ya geldi. Nsakala'nın ortasını Göztepe savunması kafayla kornere gönderdi.
75. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Fernandes'in kısa pasıyla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ortasında Douglas kafayla topu filelere gönderdi: 1-0
78. dakikada Douglas'ın orta alanda sol köşeye çıkardığı uzun topla buluşan Fernandes rakip oyuncuyu geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
82. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Scarione ile gelişen atakta Tayfur Bingöl ceza sahası içinde Demba Ba'ya topu çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvaryak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
AA