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Ayşe Begüm Onbaşı, Topkapı Sarayı'nda yeteneklerini sergiledi

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen tanıtım projesinde kamera karşısına geçti.

Ayşe Begüm Onbaşı, Topkapı Sarayı'nda yeteneklerini sergiledi

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen tanıtım projesinde kamera karşısına geçti.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:03
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Ayşe Begüm Onbaşı, Topkapı Sarayı'nda yeteneklerini sergiledi

İSTANBUL 

Aerobik cimnastikte dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Topkapı Sarayı'nda gerçekleştirilen tanıtım projesinde yeteneklerini sergiledi.

Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen projede kamera karşısına geçti.

Milli sporcu, senaryo gereği kapanış saatini kaçırdığı Topkapı Sarayı'ndan güvenlik lazerlerini cimnastik becerilerini kullanarak aşmaya çalışıyor.

Senaryoya göre Çinli bir arkadaşına Topkapı Sarayı'nı gezdiren Ayşe Begüm Onbaşı, sarayın ihtişamına kapılıp çantasını salonların birinde unutur. Arkadaşı müzeden ayrılırken çantasını almak için saraya dönen milli sporcu, kapanış saatiyle ilgili uyarıları da duymaz. Genç sporcu, çantasını aldığı sırada güvenlik lazerleri devreye girer. Ayşe Begüm Onbaşı'nın alarmları çaldırmadan saraydan çıkmasının tek yolu cimnastik yeteneklerini kullanmasıdır.

Tanıtım filmi, başta Çin olmak üzere birçok ülkede gösterilecek.

Ayşe Begüm Onbaşı, çekimler sırasında çok keyif aldığını belirterek, "Mükemmel bir tecrübeydi. Harika ortamda böyle bir gösteri yapmanın verdiği keyfi kelimelerle anlatamam. Her gün düzenli gerçekleştirdiğim sporu böyle bir mekanda yapmak çok etkileyiciydi. Hayatım boyunca unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Ve Avrupa şampiyonuMilli CimnastikçiAyşe Begüm Onbaşı
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