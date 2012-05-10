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Aysal kupayı Kadıköy'de istedi

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Şampiyonluk Kupası'nın Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda verilmesini isteklerini bildirdi.

Aysal kupayı Kadıköy'de istedi

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Şampiyonluk Kupası'nın Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda verilmesini isteklerini bildirdi.

10 Mayıs 2012 Perşembe 14:43
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Aysal kupayı Kadıköy'de istedi
ANKARA -  Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen söyleşiye katılarak öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Aysal, Mahmut Tali Öngören Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide, basında ''Şampiyonluk Kupası'nın'' nerede verileceğine ilişkin haberler yer aldığının hatırlatılması üzerine, Şampiyonluk Kupası'nın kurallara göre normal olarak en son maçın oynandığı sahada alındığını anımsattı.

Aysal, ''Yani biz yenersek orada alırız, Fenerbahçe yenerse yine orada alır. Doğru, dün federasyondan böyle bir talep geldi. Yönetim Kurulu olarak biz bu konuda bir karar aldık. Bunu da ilk kez burada açıklıyorum. Biz kuralların tatbik edilmesini, yani Şampiyonluk Kupası'nın Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda verilmesini istiyoruz. Bunu da federasyona ilettik'' dedi.

Terim'in cezasının ertelenmesi talebi

Ünal Aysal, bir başka soru üzerine ise şunları söyledi:
''Fatih Terim hocamız öfkesine yenik düştüğünü ve hakeme söylenmemesi gereken bir söz kullandığını itiraf etti. Bu bir disiplin konusu ve cezası var. Fakat biliyorsunuz Futbol Federasyonu bazı yönetmeliklerde değişiklikler yaptı. Bunlardan biri de 105. madde. Bu, cezaların ertelenebilmesine imkan tanıyor. Bu maddeden yararlanan kulüpler de oldu. Biz de Fatih Terim hocamız için erteleme talebinde bulunduk. Tahkim Kurulu'nun vereceği kararı bekliyoruz.''

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 06:50
Anahtar Kelimeler:
Kupa
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