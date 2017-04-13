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"Aykut Kocaman görevinin başındadır"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu söyledi.

"Aykut Kocaman görevinin başındadır"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu söyledi.

13 Nisan 2017 Perşembe 13:35
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"Aykut Kocaman görevinin başındadır"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2018 yılına kadar sözleşmeleri olduğunu belirtti. 

Kocaman'ın hiçbir zaman "Ben gideceğim." demediğini ifade eden Baydar, "Sadece 'Dönem sonunda başkanla oturup değerlendirme yapacağız.' dedi. Aykut Kocaman görevinin başında, futbolcularının yanındadır. Kocaman, hala kulübümüzün hocasıdır. Bence önemli olan bu. Hocamızın uzun yıllar burada kalmasından yanayım. Konya'ya ve Konyaspor'a katkı sağladığı görüşündeyim. Sağlamaya da devam edecektir." diye konuştu.

Baydar, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kasımpaşa ile eşleştiklerini anımsatarak, "Fikstür bizden yana. İlk önce deplasmanda, sonra sahamızda oynayacağız. Bu durumda daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale doğru yol alıyoruz." ifadelerini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigAtiker KonyasporAhmet BaydarAykut Kocaman
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