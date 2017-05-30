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Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Medipol Başakşehir karşısında takımını zafere taşıması durumunda bu kupayı en fazla kazanan 3 teknik adamdan biri olacak.

Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Medipol Başakşehir karşısında takımını zafere taşıması durumunda bu kupayı en fazla kazanan 3 teknik adamdan biri olacak.

30 Mayıs 2017 Salı 11:49
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Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor

İSTANBUL -  Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde yarın Medipol Başakşehir karşısında takımını zafere taşıması durumunda bu kupayı en fazla kazanan 3 teknik adamdan biri olacak.

Fenerbahçe'nin başında 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazanan Kocaman, 3. defa kupa mutluluğunu yaşamak için Atiker Konyaspor'un başında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'nin 29 yıllık kupa hasretine son vermişti

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin 29 yıllık kupa hasretine son vererek, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste iki kez Türkiye Kupası'nı elde etmişti

Kocaman, takımını kupaya taşıması durumunda, daha önce Türkiye Kupası'nı üçer defayla en fazla kazanan efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ile Gündüz Kılıç'ı yakalayacak.

Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1977, 1978 ve 1984, Gündüz Kılıç da Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966 yıllarında üçer kez kupa sevinci yaşadı

AA

Son Güncelleme: 30.05.2017 11:51
Anahtar Kelimeler:
EfsaneAykut Kocaman
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