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Aykut Kocaman'dan istifa sinyali

Aykut Kocaman, "Bu başarısızlığın faturası da bana ait" dedi.

Aykut Kocaman'dan istifa sinyali

Aykut Kocaman, "Bu başarısızlığın faturası da bana ait" dedi.

05 Kasım 2017 Pazar 10:43
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Aykut Kocaman'dan istifa sinyali

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, "Ortada bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın faturası da bana ait. Ben de gerekeni yapacağım." dedi.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Aykut Kocaman, Kayserispor maçındaki senaryonun skor anlamında benzerini yaşadıklarını söyledi.

Kocaman, 11 haftada 17 puan topladıklarını hatırlatarak, "Fenerbahçe için çok katlanılır, kabul edilebilir durum değil. Ciddi bir başarısızlık. Ortada bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın faturası da bana ait. Ben de gerekeni yapacağım." diye konuştu.

Bu seviyedeki takımın ve oyuncuların bu kadar hata yapmaması gerektiğini dile getiren Kocaman, şöyle devam etti:

"Ortada bir başarı varsa malzemecisinden yöneticisine kadar herkesindir. Başarısızlık da herkesindir. Buradaki başarısızlık herkesin derken, payın büyüğünü önce kendime, sonra da futbolcu grubuna çıkarmam gerekiyor. 3-4 yılda yapabileceğimiz vahim hatayı 11 haftaya sığdırdık. Vardar maçını da eklememiz lazım. Oyuncu grubu için söylüyorum, bu kadar bireysel hatayı kaldırma lüksü yok. Bundan sonra bunu bir şekilde çevirmenin pek mümkünatı yok. 11. hafta itibarıyla hiç düşünmediğimiz, öngörmediğimiz bir tablo var. Kontrol edilebilir ve kabul edilebilir durum değil. Kendi adıma vermem gereken kararı çok net bir şekilde vereceğim. Her zaman her yerde şunu söylüyorum; doğru olan, doğru zamanda doğru şeyi yapabilmek."

Kocaman, maçın ardından kulüp yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım ile toplantı yaptıkları iddialarını da yalanladı.

Hiç kimseyle görüşmediğinin altını çizen Kocaman, futbolcularını suçlamadığını, sadece tespitte bulunduğunu dile getirerek, "Bu seviyedeki oyuncuların, bu kadar vahim hata oranı normal değil. Burayı oyuncu, oyun ve antrenman açısından da kurgulayan benim. Bu tespiti yaptıktan sonra kendime dönüyorum. Esas en büyük hata benim. Bu hatanın da bu seviyede bir karşılığı var. Söylediğim çok açık aslında." ifadelerini kullandı.

Yönetimden göreve devam talebi gelirse nasıl davranacağı sorulan Aykut Kocaman, "Çok net, gerekeni yapacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan, kulüpten yapılan açıklamada, daha önce planlanmış milli maç arası programı doğrultusunda teknik direktör Aykut Kocaman'ın, akrabalarıyla buluşacağı için Osmanlıspor maçından sonra takımla İstanbul'a dönmeyeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, sarı-lacivertlilerin 2 gün izin yapacağı duyuruldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanOsmanlısporFenerbahçe
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