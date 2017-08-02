Aykut Kocaman 1544 gün sonra 'evinde'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1544 gün sonra sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la rövanş maçında karşılaşacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, ayrı bir heyecan yaşıyor.

Fenerbahçe'ye 4 yıl sonra dönen Aykut Kocaman, Sturm Graz maçıyla sarı-lacivertli taraftarlarla buluşacak.

Kocaman, 1544 gün sonra Fenerbahçe'nin başında Ülker Stadı'nın çimlerinde Avusturya temsilcisi karşısında olacak.

Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında Fenerbahçe taraftarının önüne son olarak, 2012-2013 sezonunun 33. haftasında Galatasaray ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta çıkmıştı.

Fenerbahçe'yle 24. Avrupa sınavı

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Avrupa kupalarındaki 24. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Kocaman yönetiminde 23 Avrupa kupası maçında 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, sahadan 5 kez yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman idaresinde Avrupa'da 12. kez taraftarının önünde boy gösterecek.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adam yönetiminde Avrupa kupalarındaki geride kalan 11 iç saha karşılaşmasında 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 2 kez mağlup oldu.