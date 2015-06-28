Avrupa'nın kaygıları boşa çıktı

BAKÜ



Avrupa Oyunları (Bakü 2015), bu yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen organizasyon yönetimindeki başarısı ile dikkati çekti.



Avrupa Oyunları'nda son güne girilirken, toplam 30 branşta düzenlenen yarışmalarda hiçbir aksaklık yaşanmadı.



Oyunların, dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın da yer aldığı tüm izleyenlerini hayran bırakan görkemli açılış seremonisi ve müsabakaların ertelenmeden sorunsuz bir şekilde sonlanması, organizasyonun ev sahipliği sürecinde uluslararası basında oluşan kaygıları da boşa çıkardı.



Müsabakalar sorunsuz tamamlandı



Azerbaycan hükümetinin yaklaşık 1 milyar dolar harcayarak iki buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamladığı spor tesisleri, profesyonel dizaynları ve modern yapılarıyla sporcuların üst seviyede performanslarını gösterebilmesine imkan sağladı.



Atletler ve basın mensupları ve için hazırlanan yerleşkeler ise konforlu ortamlarıyla öne çıktı. Organizasyonu takip eden basın mensupları profesyonel bir çalışma ortamında, teknolojik imkanlardan maksimum ölçüde yararlanarak görevlerini icra etme imkanı buldu.



Gönüllüler ve hizmetlilerden oluşan yüzlerce çalışan ise konukseverlikleri ve iş ciddiyetleriyle organizasyonun aksamadan devam etmesi için büyük çaba gösterdi.



Güvenlik üst seviyede



Oyunlar boyunca alınan sıkı güvenlik önlemleri de dikkati çekti. Yerleşkeler ve çevresindeki tesislerde konuşlanan güvenlik güçleri, 24 saat nöbet tuttu. Sporcular ve basın mensupları, katılacakları organizasyonun düzenleneceği spor salonlarına polis araçlarının eskortluğu eşliğinde hız sınırını aşmayan otobüslerle gitti.



Bakü'de ekonomi canlandı



Oyunların başlamasının ardından birçok turist Bakü'ye akın ederken, özellikle organizasyon çevresindeki alışverişi merkezleri ekonomik yönden önemli kazançlar elde etti. Yarışmaların düzenlendiği spor salonlarının çevresindeki lokantalar ve otellerde müşteri yoğunluğu hiç eksilmedi.



Türk sporculara taraftar desteği



Açılış töreninde katılımcı ülkelerin geçit törenininde Azerbaycanlı taraftarların, kendi sporcuları kadar Türk atletler için de ayağa kalkması ve alkışlarıyla sevgi gösterisinde bulunmasıyla başlayan desteği, oyunlar boyunca da devam etti.



Müsabakalarda taraftar desteğini arkasına alan Türk sporcular ise katıldığı disiplinler arasında karate ve güreşte birçok madalya elde etmesine rağmen büyük beklentilerle katıldığı tekvandoda başarılı olamadı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli tekvandocu Servet Tazegül oyunları madalyasız kapatırken, diğer milli sporcular ise bu branşta sadece bir bronz madalyanın sahibi olabildi. "Filenin Sultanları" ise altın madalyaya uzanarak formda olduğunu gösterdi.



