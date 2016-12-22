ANKARA

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Nice haftayı lider kapadı.

Premier Lig

Lider Chelsea, hafta içi de karşılaşmaların oynandığı Premier Lig'de, 16. haftada Sunderland, 17. haftada ise Crystal Palace deplasmanlarından 1-0'lık galibiyetlerle döndü. Antonio Conte yönetiminde üst üste 11. maçını kazanan Chelsea, kulübün bir sezondaki galibiyet serisi rekorunu kırdı.

16. haftada Watford'ı 2-0 yenen Manchester City ile Everton deplasmanında 2-1 kaybeden Arsenal'in mücadelesinde gülen taraf, City oldu. Ev sahibi Manchester City, geriye düştüğü müsabakayı 2-1 kazandı.

Zirve takipçilerinden Liverpool, hafta içinde Middlesbrough'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Lige kötü giriş yapan Manchester United ise deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 ve West Bromwich Albion'ı 2-0 yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Chelsea'nin 43 puanla lider olduğu ligde Manchester City 36, Liverpool (maç eksiği var) ve Arsenal ise 34'er puan topladı.

La Liga

La Liga'nın zirvesindeki Real Madrid'in, FIFA Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle maç yapmadığı 16. haftada, takipçileri Barcelona ve Sevilla, hanelerine 3 puan yazdırdı.

Barcelona, Espanyol'u, Sevilla ise Malaga'yı 4-1 mağlup etti. Barcelona'nın 2 golünü atan Uruguaylı futbolcu Suarez, La Liga'da 12. golünü kaydeden takım arkadaşı Messi'yi yakalayarak gol krallığı yarışında ilk sırayı paylaştı.

Milli futbolcu Emre Çolak'ın asist yaptığı maçta Deportivo, sahasında Osasuna'yı 2-0 yendi.

La Liga'da 37 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'i, 34 puanla Barcelona, 33 puanla Sevilla, 29'ar puanla Villarreal ve Real Sociedad takip etti.

Bundesliga

Önceki hafta liderliğe yükselen Bayern Münih, Bundesliga'nın 15. haftasında konuk olduğu Darmstadt'ı 1-0 ile geçti.

Liderle aynı puandaki Leipzig, Hertha Berlin'i 4-0 yendi.

Ligin tek namağlup ekibi Hoffenheim ile Borussia Dortmund, 2-2 berabere kaldı.

15 hafta sonunda 36 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig'in önünde averajla liderliğini korudu. Bu iki takımı, 27'şer puanla Hoffenheim ve Hertha Berlin izledi.

Serie A

Serie A'nın liderlik koltuğunda oturan Juventus, ligin 17. haftasında, en yakın takipçisi Roma'yı 1-0 yenerek altın değerinde 3 puan kazandı. Roma'nın son 3 haftadır yakaladığı galibiyet serisi son buldu.

Zirve takibini sürdüren takımlardan Napoli, Torino'yu 5-3, Lazio da Fiorentina'yı 3-1'lik skorla geçti.

Ligde 42 puanla lider durumdaki Juventus, Roma'nın 7, Napoli ve Lazio'nun 8 puan önünde bulunuyor.

Ligue 1

Ligue 1'de lider Nice, ağırladığı Dijon'u 2-1 mağlup etti. Nice böylece takipçilerinin eli boş döndüğü 18. haftanın en karlı takımı oldu.

Ligin iddialı ekibi Monaco, evinde karşılaştığı Lyon'a 3-1 yenildi. Son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) de Guingamp deplasmanında 2-1 kaybetti.

Bu sonuçların ardından Nice, 43 puanla liderliğini sürdürdü. 39 puanı bulunan Monaco ikinci, 36 puanlı PSG ise üçüncü sırada yer aldı.

AA