SİVAS - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, yüksekbonservis bedelleri sebebiyle transfer yapmakta zorluk yaşadıklarını söyledi.

Sarılar, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda takviye yapmak istediklerini belirten Sarılar, "Antalyaspor'un Eto'o'yu transfer etmesi ve Fenerbahçe'nin yaptığı transferler nedeniyle Avrupa, Türkiye'yi Katar gibi görmeye başladı. İnanılmaz paralar var sanılıyor. Artık 200 bin avroluk futbolcu için 1 milyon avro fiyat istiyorlar" diye konuştu.

Türkiye hakkında yanlış bir imaj oluştuğunu ve onun için de Fenerbahçe dışında tüm kulüplerin beklemede olduğunu savunan Sarılar, "Hiç kimse transfer yapamıyor. İngiltere ve Polonya liglerinden futbolcularla görüşüyoruz. İnşallah, olur. Kampa yetiştirme zorunluluğu hissediyoruz. Şartlar bizi zorluyor. Geçen yıldan kalan 6 milyon lira gibi bir borçla lige başlıyoruz. Futbolculara borçlarımız var, onları sıfırlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aatif Chahechouhe hakkındaki transfer iddiaları

Erdal Sarılar, Aatif Chahechouhe hakkında çıkan transfer haberlerine değinerek, golcü oyuncuyla ilgili hiçbir kulüpten resmi teklif almadıklarını kaydetti.

Chahechouhe için Bursaspor Kulübü'nden sözlü veya menajerler aracılığıyla herhangi bir teklif gelmediğini anlatan kırmızı-beyazlı kulübün yöneticisi, yerine transfer yapmadıkları müddetçe Faslı futbolcuyu satmayı düşünmediklerini aktardı.

Sarılar, Hollanda kampına katılan bazı yabancı futbolcuların teknik direktör Sergen Yalçın tarafınfan denendiğini, verilecek rapora göre değerlendirme yapacaklarını vurguladı.

Kombine fiyatları belirlendi

Medicana Sivasspor'da yeni sezon için geçerli olacak kombine kart fiyatlarının belirlendiğini de ifade eden Sarılar, Passolig'in kart yenileme ücreti olarak 16, kulübün ise kombine kart hizmet bedeli olarak 10 lira aldığını, bunların da kombine kart fiyatına dahil edildiğini bildirdi.

Gar kale arkası A ve B bloklarında 2 bin 228, maraton A, B ve C bloklarında 3 bin 414, VIP tribünde ise 914 kombine kartın satışa çıkarılacağını dile getiren Sarılar, kombine kart fiyatlarının kale arkası 80, maraton tribün 200, VIP tribün ise 250 lira olduğunu duyurdu.

Sarılar, sezonun ilk haftasında sahalarında oynayacakları Galatasaray maçının bilet fiyatlarının da belirlendiğini belirterek, maraton tribünün 75, kale arkası, gar, misafir tribünün 40, VIP tribün biletlerinin ise 100 liradan satışa sunulacağını ifade etti.