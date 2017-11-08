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'Avrupa şampiyonasına katılacağımıza inanıyorum'

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Ayşe Cora, "Herkes Avrupa şampiyonasına katılmak istiyor ama biz gerçekten başarıya aç ve genç bir takımız." dedi.

'Avrupa şampiyonasına katılacağımıza inanıyorum'

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Ayşe Cora, "Herkes Avrupa şampiyonasına katılmak istiyor ama biz gerçekten başarıya aç ve genç bir takımız." dedi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 12:20
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'Avrupa şampiyonasına katılacağımıza inanıyorum'

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Ayşe Cora2019 Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarına inandığını söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan 24 yaşındaki oyuncu, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde B grubundaki rakipleriyle zorlu maçlar yapacaklarını belirterek, "Önümüzdeki iki maç da zor. Gruplarda bulunan takımların hepsi çok iyi. Herkes Avrupa şampiyonasına katılmak istiyor ama biz gerçekten başarıya aç ve genç bir takımız. İyi basketbol oynayarak Avrupa şampiyonasına katılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Avrupa Ligi'nde kupayı kazanmak istiyoruz"

Fenerbahçe'de forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, FIBA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanmak istediklerini dile getirdi.

Ayşe, Avrupa Ligi'ndeki son maçlarında Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg'a karşı deplasmanda aldıkları galibiyetin önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"UMMC Ekaterinburg galibiyetinin, İspanya veya Fransa takımları karşısında alınan galibiyetlerden farkı yok, çünkü yine bir maç kazanmış sayılıyoruz. Çok güçlü bir rakip, hatta favori de olabilir. Her maçın önemi aynı. UMMC Ekaterinburg maçına nasıl hazırlanıyorsak, diğerlerine de öyle hazırlanıyoruz. Şampiyon olmak istiyorsak, her takımı yenmek zorundayız. Bu galibiyete insanlar şaşırdı, hatta bazıları inanamadı ama biz şampiyon olduğumuz zaman bir anlamı olacak. Önümüze çıkan her takıma karşı aynı ciddiyetle oynayıp kazanmamız gerekiyor. FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı gerçekten çok istiyoruz. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın bu kupayı hak ettiğine inanıyorum. Umuyorum kupayı bu sene kendi evimize getiririz."

Lige bu sezon uygulanan yabancı oyuncu kuralının Türk basketbolcuları olumlu etkilediğini aktaran Ayşe Cora, "Kural tekrar değişti ve 3+2 oldu. Bütün Türk oyuncular bunun hakkını veriyor. Ne kadar çok oynarsak kendimizi gösterebileceğimizi ve geliştirebileceğimizi şimdiden sezon başında göstermiş olduk. Çoğu maçta skoru ve sonucu belirleyen Türk oyuncular oluyor. Bu kural inşallah milli takıma katkı sağlayacaktır. Başarılara çok açız. Avrupa ve dünya şampiyonası'na da, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ayşe Cora2019 Avrupa ŞampiyonasıA Milli Kadın Basketbol Takımı
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