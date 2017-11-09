'Avrupa Şampiyonası'na katılmak için her maç önemli'

İSTANBUL - A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Bahar Çağlar, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yapacakları tüm maçların kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Bahar Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan ve Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası elemeleri B Grubu'nda Estonya, Polonya ve Belarus ile mücadele edeceklerini hatırlatarak, "Rakiplere kolay veya zor olarak bakmamak gerekiyor. Bizim bir kimyamız var ve ona yoğunlaşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılmak için her maç çok önemli ve telafisi yok." dedi.

Gruptaki ilk maçlarını deplasmanda Estonya ile yapacaklarını hatırlatan milli oyuncu, "Oradan iyi bir sonuçla dönüp, sonra evimizdeki Polonya karşılaşmasını kazanarak, grup maçlarına iki galibiyetle başlamak istiyoruz. Zor maçlar olacak. Polonyalı oyuncuların liglerinde daha fazla süre alması onlar bir avantaj. Kendi evimizde güzel bir atmosferimiz de olacak. Galip gelmek istiyoruz. Her zaman hedeflerimiz yüksek. Dünya Şampiyonası'na ulaşmak için Avrupa Şampiyonası'nda bulunmamız gerekiyor. Bunun için de gruptan en iyi şekilde çıkıp, şampiyonaya katılmamız lazım." diye konuştu.

Milli takımda yaşanan değişime de değine Bahar Çağlar, "Süreler ve jenerasyon değişiyor. Genç oyuncularımız var. Birbirimize idmanlarda alışıyoruz. Geçen yazdan beri bu jenerasyon değişimiyle oynadık. Hep beraber uyum sağlamaya çalışıyoruz. Güzel sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum ve inşallah ileride çok daha iyi sonuçlar gelecektir." ifadelerini kullandı.

"FIBA Avrupa Ligi zorlu bir kulvar"

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi forması giyen Bahar Çağlar, mücadele ettikleri FIBA Avrupa Ligi'nin zorluğuna dikkati çekti.

Geride kalan sezon FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Bahar, "FIBA Avrupa Ligi daha zor bir kulvar. Burada hiçbir maçın kolay geçeceği düşüncesinde değiliz. Takımımız da gerçekten çok iyi. Hedeflerimiz ilk başta gruptan çıkmak. Adım adım gidip istediğimiz sonuca ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, yabancı kuralı değişikliğinin Türk ve genç oyuncular için olumlu olduğunu vurgulayan Bahar, "Önceden de bu kural böyleydi. Yabancı kuralında yapılan değişiklik, milli takıma çok pozitif yansıyacak bir gelişme. Türkiye Ligi'nde Avrupa'nın en kaliteli oyuncuları yer alıyor. Türk oyuncuların onlarla beraber süre bulması çok önemli. Bu kuralın değişmesi Türk oyuncular adına süre anlamında daha güzel oldu." diyerek sözlerini tamamladı.