Avrupa olmazsa olmazımız

TRABZON - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son 2 haftasında sahalarında Gençlerbirliği ve Kayserispor karşısında kaybettikleri puanların üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Son 4 haftaya girilirken artık puan kaybına tahammüllerinin kalmadığını, kalan maçlarda 12 puan çıkarmak zorunda olduklarını vurgulayan Çubukçu, "İlk yarıdaki tabloyu dile getirmek istemiyoruz. İkinci yarıda bu takım 30 puan toplayarak buralara geldi. Kalan 4 maçımızı da kazanacak güçte olduğumuzu biliyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Bir emek var ve bunun karşılığını almak istiyoruz. Bu puanlara Avrupa kupalarına katılarak anlam kazandırmak istiyoruz. Avrupa'ya olmazsa olmaz gözüyle bakıyoruz." diye konuştu.

Rodallega ile görüşme

Çubukçu, Kayserispor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Kolombiyalı golcü oyuncu Hugo Rodallega ile görüştüklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim kurulu olarak kulübümüzün duruşuna uygun olmayan bu tarz davranışlara taviz vermemiz mümkün değil. Rodallega, bize davranışının yanlış anlaşıldığını, bundan üzüntü duyduğunu ifade etti. Dünkü antrenman öncesi yapılan toplantıda hem takım arkadaşlarından hem de teknik direktörümüz Ersun Yanal'dan özür diledi. Bu konu gündemimizden kalktı. Artık önümüze Trabzonspor'u taşıyacağımız yere bakıyoruz."