Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İSTANBUL

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.

İngiltere'de Chelsea, Almanya'da Bayern Münih, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Monaco bu hafta da zirvedeki yerlerini bırakmadı.

La Liga

La Liga'da Villarreal deplasmanında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen 3-2 kazanan Real Madrid, zirvedeki yerini korudu.

Liderin en yakın takipçisi Barcelona, Atletico Madrid deplasmanında 2-1'lik skorla galip geldi.

Puan cetvelinin 3. sırasında yer alan Sevilla, derbide karşılaştığı Real Betis'i 2-1 mağlup etti.

Ligde 24 hafta sonunda bir maç eksiğine rağmen 55 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'i, 54 puanla Barcelona ve 52 puanla Sevilla takip etti. Atletico Madrid ise 45 puanda kaldı.

Premier Lig

Lider Chelsea, 26. haftada ağırladığı Swansea City'yi 3-1'lik skorla geçti.

Zirve takipçilerinden Tottenham, evinde Stoke City'yi 4-0 mağlup ederek kayıp yaşamadı.

Lig Kupası finali nedeniyle Manchester City-Manchester United ve Southampton-Arsenal maçlarının ertelendiği ligde, zirve yarışından kopmak istemeyen Liverpool, bu akşam son şampiyon Leicester City ile deplasmanda karşılaşacak.

Chelsea'nin 63 puanla lider olduğu Premier Lig'de Tottenham 53, Manchester City 52, Arsenal 50, Liverpool 49 ve Manchester United 48 puan topladı.

Serie A

Serie A'da son 5 sezonun şampiyonu Juventus, sahasında Empoli'yi 2-0 yendi.

Liderin takipçisi başkent ekibi Roma da konuk olduğu Inter'i 3-1 ile geçti.

Napoli, evinde Atalanta'ya 2-0 yenilerek ligde 14 maç sonra mağlup oldu.

Ligde 66 puanla zirvede yer alan Juventus, ikinci sıradaki Roma'nın 7 puan önünde bulunuyor.

Bundesliga

Bundesliga'nın 22. haftasında konuk ettiği Hamburg'u 8-0 yenen Bayern Münih, birinci sıradaki yerini korudu.

Liderin takipçilerinden Leipzig evinde Köln'ü 3-1, Borussia Dortmund da deplasmanda Freiburg'u 3-0 mağlup etti.

Ligde 53 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 40 puanla Borussia Dortmund, 38 puanla Hoffenheim, 37 puanla Hertha Berlin izledi.

Ligue 1

Ligue 1'de bu sezon farklı galibiyetleriyle dikkati çeken lider Monaco, deplasmanda Guingamp'ı 2-1'lik skorla geçti.

Son 4 sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda karşılaştığı Olympique Marsilya önünde 5-1 galip geldi.

Zirve takipçilerinden Nice ise evinde Montpellier'yi 2-1 yendi.

Bu sonuçların ardından Monaco, 27 haftada topladığı 62 puanla liderliğini korudu. PSG ve Nice 59'ar puanla Monaco'yu takip etti.