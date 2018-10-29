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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:06
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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. 

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı. 

Premier Lig

Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen Liverpool ve Chelsea, 10. hafta karşılaşmalarında farklı galip geldi.

Liverpool, sahasında Cardiff City'yi 4-1, Chelsea de deplasmanda Burnley'yi 4-0 mağlup etti.

Manchester United'ın evinde Everton'ı 2-1 yendiği haftada, Arsenal ise Crystal Palace deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Premier Lig'de 10. maçların ardından 26 puan toplayan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'den liderliği devraldı. Liverpool'u 24 puanla Chelsea, 23 puanla Manchester City, 22 puanla Arsenal ve 21 puanla Tottenham izledi.

Ligde haftanın en önemli maçında Tottenham ile Manchester City, bu akşam karşı karşıya gelecek.

La Liga 

La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Barcelona, sahasında Real Madrid'i 5-1 gibi farklı bir skorla geçti.

Sezonun sürpriz takımlarından Alaves, Villarreal'i konuk ettiği karşılaşmayı 2-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Diğer zirve takipçileri Sevilla ve Atletico Madrid, haftayı sahalarında aldığı galibiyetlerle kapattı. Sevilla, Huesca'yı 2-1, Atletico Madrid de Real Sociedad'ı 2-0 yendi.

La Liga'da puanını 21'e çıkaran Barcelona, liderliğini korudu. Katalan ekibini, Alaves 20, Sevilla ve Atletico Madrid 19'ar, Espanyol 18 puanla takip etti. Beş maçtır galip gelemeyen ve 14 puanda kalan Real Madrid, 9. sıraya geriledi.

Serie A 

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, 10. haftada Empoli deplasmanında 2-1 galip geldi.

Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in asist yaptığı karşılaşmada, Napoli deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Milan'ın evinde Sampdoria'yı 3-2 yendiği haftada, zirve takipçileri Lazio ile Inter bu akşam karşı karşıya gelecek.

Ligde 10. haftanın sonunda 28 puan toplayan lider Juventus'u, 22 puanlı Napoli, 19 puanlı Inter ve 18 puanlı Lazio izledi. 

Bundesliga

Almanya liginin tek namağlup ekibi Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı.

Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'i 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Borussia Mönchengladbach, Freiburg'a konuk olduğu maçı 3-1 kaybetti.

Bundesliga'da haftanın en gollü maçında Bayer Leverkusen, deplasmanda Werder Bremen'i 6-2 ile geçti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04, Leipzig deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bundesliga'nın 9. haftasının ardından 21 puanı bulunan Borussia Dortmund, Bayern Münih'in 2, Borussia Mönchengladbach ve Werder Bremen'in 4'er puan önünde liderliğini sürdürdü.

Ligue 1 

Lider PSG, konuk olduğu Olympique Marsilya'yı 2-0 yenerek 11'de 11 yaptı.

PSG böylece İngiltere liginde 1960-61 sezonundaki ilk 11 karşılaşmasını kazanan Tottenham'a ait Avrupa ligleri rekorunu egale etti.

Paris ekibinin en yakın takipçisi Lille, evinde Caen'i 1-0 mağlup etti. Montpellier, konuk olduğu Toulouse'u 3-0, Olympique Lyon da deplasmanda Angers'yi 2-1 yendi.

Ligue 1'in 11. haftası sonunda PSG, 33 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 25, Montpellier 22, Olympique Lyon 20 ve Olympique Marsilya 19 puanla PSG'nin arkasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupanın En Büyük 5 Futbol LigiPremier LigLa Liga
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