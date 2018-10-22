Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97060
ALTIN
222.189
DOLAR
5.6281
STERLİN
7.3696
EURO
6.4975
“Cam Kenarı” Karma Resim Sergisi
‘Cam Kenarı’ Resim Sergisi
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1...
Van'da fuhuş operasyonu
Van'da fuhuş operasyonu
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:10
0 Okunma
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Son şampiyon Manchester City, 9. haftada konuk ettiği Burnley'i 5-0 yendi. Liverpool ise Huddersfield Town deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Ligin iki önemli kulübü Chelsea ile Manchester United arasındaki mücadele, Chelseali Barkley'nin 90+6'ncı dakikadaki golüyle 2-2 sonuçlandı.

Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un bir gol attığı maçta, ağırladığı Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'de 9. maçların ardından 23 puan toplayan Manchester City, averajla Liverpool'un önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 21'er puanla Chelsea ve Tottenham, 18 puanla da bir maç eksiği bulunan Arsenal izledi.

La Liga

La Liga'nın 9. haftasındaki zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Barcelona, sahasında Sevilla'yı 4-2 yendi. İlk yarıda sakatlanan Barcelona'nın Arjantinli yıldız oyuncusu Messi'nin, sağ kolunda çatlak meydana geldiği ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Real Madrid, ağırladığı Levante'ye 2-1 yenilerek son 4 maçında 3. mağlubiyetini aldı.

Espanyol, Huesca'yı 2-0, Deportivo da Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti. Atletico Madrid ise konuk olduğu Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.

La Liga'da puanını 18'e çıkaran Barcelona, yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Katalan ekibini, Espanyol ve Deportivo 17'şer, Sevilla ve Atletico Madrid 16'şar puanla takip etti.

Serie A

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, Genoa'yla 1-1 berabere kalarak 9. haftada ilk puan kaybını yaşadı.

Udinese'yi deplasmanda 3-0 yenen Napoli ve Milano derbisinden 1-0 galip ayrılan Inter, Juventus ile aralarındaki farkı kapatma fırsatını iyi kullandı.

Empoli formasıyla ilk maçına çıkan Salih Uçan, İtalya ligindeki ilk golünü atarak takımının Frosinone deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrılmasını sağladı.

Ligde 9. haftanın sonunda 25 puan toplayan Juventus'u, 21 puanlı Napoli ve 19 puanlı Inter izledi.

Bundesliga

Almanya liginin tek namağlup ekibi Borussia Dortmund, Stuttgart'ı 4-0 yenerek unvanını korudu.

Borussia Mönchengladbach, sahasında Mainz'ı 4-0, Werder Bremen de Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04'ü deplasmanda 2-0 yendi.

Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'u 3-1 mağlup ederek 3 haftanın ardından galibiyetle tanıştı.

Bundesliga'nın 8. haftasının ardından 20 puanı bulunan Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach ve Werder Bremen'in 3'er, Bayern Münih'in ise 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Ligue 1

Lider PSG, konuk ettiği Amiens'i 5-0 yenerek 10'da 10 yaptı. PSG böylece ilk 9 karşılaşmasını da kazanarak kırdığı Ligue 1 rekorunu geliştirdi.

Lille, Dijon deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Montpellier, ağırladığı Bordeaux'yu 2-0, Olympique Marsilya da konuk olduğu Nice'i 1-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 10. haftası sonunda PSG, 30 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 22, Montpellier ve Olympique Marsilya 19'ar puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Premier LigLa LigaParis Saint-GermainBorussia Dortmund
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet
MKE Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet
Pınar Karşıyaka İstanbul'da kazandı
Pınar Karşıyaka İstanbul'da kazandı
Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber
Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber
Artistik yüzmede bir rüya gerçek oldu
Artistik yüzmede bir rüya gerçek oldu
Londra'da kazanan çıkmadı
Londra'da kazanan çıkmadı
Beşiktaş, Göztepe deplasmanında
Beşiktaş, Göztepe deplasmanında
Fenerbahçe, Litvanya'dan galibiyetle dönüyor
Fenerbahçe, Litvanya'dan galibiyetle dönüyor
Anadolu Efes, Rusya'da kazandı
Anadolu Efes, Rusya'da kazandı
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ