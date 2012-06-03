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Avrupa masumları cezalandırmıyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Avrupa'daki kuralların masumları cezalandırmak yönünde olmadığını söyledi.

Avrupa masumları cezalandırmıyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Avrupa'daki kuralların masumları cezalandırmak yönünde olmadığını söyledi.

03 Haziran 2012 Pazar 18:05
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Avrupa masumları cezalandırmıyor

İSTANBUL

Geleneksel olarak yapılan Galatasaray Lisesi'ndeki pilav gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Aysal, UEFA'nın vereceği kararların kendileri için çok önem arz ettiğini ifade etti. 
''Avrupa'daki kurallar masumları cezalandırmak yönünde değil'' diyen Aysal, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Orada kurallar, kim suç işlediyse onu cezalandırmak üzerine. Burada taraf da değiliz. Kimin suç işlediğini, işlemediğini beyan etmek durumunda da değiliz. Burada adli otoriteler ve bağlı disiplin kurulları bunların gereğini yerine getirecektir. Ama biz bunları zamanında, lazım olduğu gibi yapmazsak bundan dolayı müeyyideler Türkiye üzerine çalışmaya başlar. Bundan gayet tabi Galatasaray da diğer takımlar gibi etkilenir. Bunu katiyetle istemiyoruz. Bütün çalışmalarımız zaten bunu önlemeye dönük.''

AA

Son Güncelleme: 03.06.2012 10:06
Anahtar Kelimeler:
AvrupaMasumlarGalastasarayünal Aysal
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