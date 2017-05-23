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Avrupa Ligi'ne İspanyollar damga vurdu

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik adamları İspanyollar oldu.

Avrupa Ligi'ne İspanyollar damga vurdu

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik adamları İspanyollar oldu.

23 Mayıs 2017 Salı 11:25
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Avrupa Ligi'ne İspanyollar damga vurdu

İSTANBUL -  UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik adamları İspanyollar oldu.

İspanyol teknik adamların 10 kez şampiyonluk yaşadığı kupada, İtalyanlar 9, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler ve İsveçliler ise ikişer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar, Rumenler ve Arjantinliler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

Rekor Emery ve Trapattoni'de

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Emery geçen sezon Sevilla'nın başında üst üste 3. kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'yi yakaladı.

Avrupa dışından sadece Simeone kazandı

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı.

UEFA Avrupa Ligine İspanyollar damga vurdu

Futbolda daha önce UEFA Kupası, 8 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazananlar İspanya takımları oldu.

İspanya, 1971 yılından bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 15 takımla finallerde temsil edildi ve 10 defa şampiyonluk yaşadı. İtalyanlar da 15 takımının yer aldığı finallerde 9 şampiyonluğa ulaştı.

İtalyanlar ve İspanyolları 7 şampiyonlukla İngilizler, 6 zaferle Almanlar, 4 şampiyonlukla Hollanda takımları takip etti. İspanyolların 16, İngilizlerin 13'üncü kez finale çıkacağı kupada, Almanlar ise 14 defa finalde mücadele etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Ligiİspanyollar
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