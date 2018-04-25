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Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde, yarın yapılacak yarı final ilk maçlarında Arsenal, Atletico Madrid'i, Olympique Marsilya ise Salzburg'u ağırlayacak.

Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde, yarın yapılacak yarı final ilk maçlarında Arsenal, Atletico Madrid'i, Olympique Marsilya ise Salzburg'u ağırlayacak.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:37
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Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

ANKARA

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yoluna devam eden 4 takım, yarın TSİ 22.05'te sahaya çıkacak.

Kadrosunda Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'i barındıran İngiliz ekibi Arsenal, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ise seyircisi önünde, Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak.

Finale yükselen takımlar, 3 Mayıs'taki rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa LigiYarı FinalUEFA
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