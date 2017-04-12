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Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Beşiktaş'ın Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk karşılaşmalar yarın yapılacak.

Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Beşiktaş'ın Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk karşılaşmalar yarın yapılacak.

12 Nisan 2017 Çarşamba 11:07
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Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında çeyrek final ilk karşılaşmaları, yarın yapılacak. Bu sezon Avrupa kupalarında kalan tek Türk temsilcisi Beşiktaş, yarın Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında Lyon Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak.

Yarı finale yükselen takımlar, 20 Nisan'daki rövanş mücadeleleri sonunda belli olacak.

Yarın oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

22.05 Olympique Lyon (Fransa) - Beşiktaş

22.05 Ajax (Hollanda) - Schalke 04 (Almanya)

22.05 Celta Vigo (İspanya) - Genk (Belçika)

22.05 Anderlecht (Belçika) - Manchester United (İngiltere)

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa LigiÖnce Vatan Gazetesiçeyrek Final
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