Avrupa kulüpleri Van Persie için sırada

LAHEY - Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Manchester United'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Robin van Persie'ye başka taliplerin de olduğu ileri sürüldü.



Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetesi De Telegraaf, sarı-lacivertlerle Robin Van Persie arasındaki görüşmelerin henüz tam anlamıyla sonuçlanmadığını, yıldız oyuncuya farklı Avrupa ülkelerinden tekliflerin de yapıldığını yazdı.



Fenerbahçe'nin dün Borsa İstanbul'a transfer görüşmesine ilişkin açıklamada bulunduğu hatırlatılan haberde, "Ama Türkler henüz anlaşmaya yakın değiller. Hollanda kaptanı da tam karar vermiş değil. Van Persie için başka teklifler de masada duruyor. Çok sayıda Avrupa ülkesi ilgi gösteriyor" ifadelerine yer verildi.



Fenerbahçeli taraftarların bir an önce Van Persie'nin transferinin gerçekleşmesini istediğine işaret eden gazete, sarı-lacivertlilere gönül verenlerin bu kapsamda sosyal medyada yıldız futbolcuya çok sayıda mesaj attığını duyurdu.



Fenerbahçe Kulübü, dün, Robin Van Persie'nin transferi için kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıklamıştı.

