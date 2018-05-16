Avrupa Gençlik Kupasında altın madalya

Okçulukta Avrupa Gençlik Kupası'nda Türkiye, klasik yay karışık kategorisinde altın madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Rovereto kentinde devam eden şampiyonanın ilk ayağında, klasik yay karışık kategorisinde Türkiye'yi Efe Gürkan Maraş ve Selin Şatır'ın yer aldığı Yıldız Milli Takımı temsil etti.

Sırasıyla Slovenya, Ukrayna ve Polonya'yı eleyen Türkiye, finalde Fransa ile karşılaştı. 4-4 biten karşılaşmada beraberlik atışları sonucu Fransa'yı mağlup eden milliler, altın madalya kazandı.