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Avrupa Gençlik Kupasında altın madalya

Kupanın ilk ayağında klasik yay karışık kategorisinde Efe Gürkan Maraş ve Selin Şatır'ın temsil ettiği Türkiye, altın madalya kazandı.

Avrupa Gençlik Kupasında altın madalya

Kupanın ilk ayağında klasik yay karışık kategorisinde Efe Gürkan Maraş ve Selin Şatır'ın temsil ettiği Türkiye, altın madalya kazandı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 16:25
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Avrupa Gençlik Kupasında altın madalya

Okçulukta Avrupa Gençlik Kupası'nda Türkiye, klasik yay karışık kategorisinde altın madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Rovereto kentinde devam eden şampiyonanın ilk ayağında, klasik yay karışık kategorisinde Türkiye'yi Efe Gürkan Maraş ve Selin Şatır'ın yer aldığı Yıldız Milli Takımı temsil etti.

Sırasıyla Slovenya, Ukrayna ve Polonya'yı eleyen Türkiye, finalde Fransa ile karşılaştı. 4-4 biten karşılaşmada beraberlik atışları sonucu Fransa'yı mağlup eden milliler, altın madalya kazandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Gençlik KupasıEfe Gürkan MaraşSelin ŞatırOkçulukAltın Madalya
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