Avrupa Futbol Şampiyonası'na doğru

Polonya ve Ukrayna'da yapılacak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacak FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, beraberindeki 5 yardımcı hakem ile birlikte Polonya'ya gitti.

Cüneyt Çakır ve turnuvada görev alacak 5 yardımcı hakem, Atatürk Havalimanı'ndan THY'nin tarifeli seferiyle Polonya'nın başkenti Varşova'ya hareket etti.

Cüneyt Çakır, kendisini gören havaalanı çalışanları ve bazı hayranlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Çakır, bir futbolseverin de formasını imzaladı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacak 12 Avrupalı orta hakemden biri olmayı başaran Cüneyt Çakır, aynı zamanda 16 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda maç yönetecek ilk Türk hakemi olacak.

Maçları yönetecek hakemin ülkesinden, kendisine yardımcı olacak 5 hakem daha belirleyen UEFA, yardımcı hakemler olarak FIFA kokartlı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'u görevlendirdi. FIFA kokartlı hakemler Bülent Yıldırım ve Hüseyin Göçek de EURO 2012'de kale çizgilerinde görev alacak. FIFA kokartlı yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy da yedek yardımcı hakem olarak olası bir sakatlanma ve aksilik durumunda görev alması için atandı.

Toplam 2 ülkede 8 şehirde yapılacak 2012 Avrupa Şampiyonası, 8 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz 2012'de sona erecek.

