Polonya ve Ukrayna'nın ortak ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, (B) Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.
Günün ilk maçında Danimarka, Hollanda'yı 1-0 yendi. Danimarka'nın golünü 24. dakikada Krohn-Dehli kaydetti.
Almanya da Portekiz karşısında 72. dakikada Gomez'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Grupta puan durumu ve kalan maçlar şöyle:
Takımlar O G B M A Y AV P
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1. Almanya 1 1 0 0 1 0 1 3
. Danimarka 1 1 0 0 1 0 1 3
3. Hollanda 1 0 0 1 0 1 -1 0
. Portekiz 1 0 0 1 0 1 -1 0
-Kalan maçlar-
13 Haziran 2012: Danimarka - Portekiz (Lviv Arena)
Hollanda - Almanya (Metalist Stadı)
17 Haziran 2012: Portekiz - Hollanda (Metalist Stadı)
Danimarka - Almanya (Lviv Arena)
AA