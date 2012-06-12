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Avrupa Futbol Şampiyonası (D) grubu

(D) Grubu'nda ilk maçlar yapıldı. Ukrayna-İsveç maçını Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti.

Avrupa Futbol Şampiyonası (D) grubu

(D) Grubu'nda ilk maçlar yapıldı. Ukrayna-İsveç maçını Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti.

12 Haziran 2012 Salı 08:46
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Avrupa Futbol Şampiyonası (D) grubu

ANKARA - Ukrayna ve Polonya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (D) Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.

Gruptaki ilk maçta Fransa ile İngiltere 1-1 berabere kaldı. Ukrayna'nın Donetsk kentindeki Donbass Arena'da yapılan maçın 30. dakikasında İngiliz oyuncu Lescott, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Fransa çok gecikmeden eşitliği yakaladı. 39. dakikada Fransız oyuncu Nasri durumu 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti.

Gruptaki 2. ve son maçta ev sahibi Ukrayna ile İsveç karşılaştı. Başkent Kiev'deki Olimpiyat Stadı'ndaki maçı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetirken, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.

Galatasaray'ın İsveçli futbolcusu Elmander'in, 72. dakikada oyuna girdiği karşılaşmada, İsveç'in golünü 52. dakikada Ibrahimovic attı. Ukrayna 55 ve 62. dakikalarda Shevcenko'nun attığı gollerle galip geldi.

(D) Grubu'nda puan durumu ve kalan maçlar şöyle:

-Puan durumu-

TAKIMLAR            O    G    B    M    A    Y   AV   P

-------------------------------------------------------

1.Ukrayna           1    1    -    -    2    1    1   3    

2.İngiltere         1    -    1    -    1    1    -   1    

3.Fransa            1    -    1    -    1    1    -   1    

4.İsveç             1    -    -    1    1    2   -1   -  

-Kalan maçlar-

15 Haziran 2102: İsveç - İngiltere (Kiev Olimpiyat Stadı)

                 Ukrayna - Fransa (Donbass Arena)

19 Haziran 2012: İngiltere - Ukrayna (Donbass Arena)

                 İsveç - Fransa (Kiev Olimpiyat Stadı)

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 00:50
Anahtar Kelimeler:
AFŞ
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