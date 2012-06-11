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Avrupa Futbol Şampiyonası (C) Grubu'nda ilk maçlar yapıldı

Ukrayna ve Polonya'nın evsahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (C) Grubu'nda ilk maçlar yapıldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası (C) Grubu'nda ilk maçlar yapıldı

Ukrayna ve Polonya'nın evsahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (C) Grubu'nda ilk maçlar yapıldı.

11 Haziran 2012 Pazartesi 09:06
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Avrupa Futbol Şampiyonası (C) Grubu'nda ilk maçlar yapıldı

Gruptaki ilk maçta İspanya ile İtalya 1-1 berabere kaldı. Polonya'daki Gdansk PGE Arena'da yapılan maçta İtalya 61. dakikada Di Natale ile öne geçerken, İspanya 64. dakikada Fabregas ile eşitliği sağladı.

(C) Grubu'ndaki 2. maçta ise Hırvatistan, İrlanda'yı 3-1 yendi. Poznan Stadı'nda yapılan maçta Hırvat oyuncu Mandzukic 3. ve 48. dakikalarda attığı gollerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Hırvatistan'ın diğer golünü ise 43. dakikada Jelavic attı. 

İrlanda'nın tek golü 19. dakikada St Ledger'dan geldi.

Şampiyonada (C) Grubu'nda puan durumu ve kalan maçlar şöyle:

Takımlar            O   G   B   M   A   Y   AV   P

--------------------------------------------------

1.Hırvatistan       1   1   -   -   3   1   2    3

2.İspanya           1   -   1   -   1   1   -    1

3.İtalya            1   -   1   -   1   1   -    1

4.İrlanda           1   -   -   1   1   3  -2    -

-Kalan maçlar-

14 Haziran 2012: İtalya - Hırvatistan (Poznan Stadı)

                 İspanya - İrlanda (Gdansk PGE Arena)

18 Haziran 2012: Hırvatistan - İspanya (Gdansk PGE Arena)

                 İtalya - İrlanda (Poznan Stadı)

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 01:09
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Futbol
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