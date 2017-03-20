Avrupa'da Türk heyecanı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 4 Türk takımının yer aldığı yarı finalde heyecan, yarın başlayacak.

Yarı final ilk maçlarında Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi'ni, Hatay Büyükşehir Belediyespor da Bellona AGÜ'yü konuk edecek.

Günün ilk karşılaşmasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Bellona AGÜ, Antakya Spor Salonu'nda saat 18.00'de karşılaşacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde grubunu 5. sırada bitirerek, Avrupa Kupası'na gelen Hatay temsilcisi, çeyrek finalde Polonya temsilcisi Wisla Krakow'u iki maçta da yenerek yarı finalist oldu.

Bellona AGÜ ise grup aşamasından katıldığı kupada başarılı bir performans ortaya koyuyor. Kayseri temsilcisi, grup aşaması ve son 16 turunu kayıpsız geçti. Yarı finale gelene kadar tek yenilgisini 8'li play-off turunda alan Bellona AGÜ, çeyrek finalde Fransız temsilcisi BLMA'yı rahat bir şekilde geçti.

Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi

Yarı finalin diğer maçında Galatasaray ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Galatasaray, organizasyonda çeyrek finale gelene kadar oynadığı 10 maçı da kazandı. Çeyrek finalde Slovak temsilcisi Good Angels'la eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 11 sayı farkla 73-62 kaybetti. Galatasaray, rövanşta rakibini 16 sayı farkla 82-66 yenerek yarı finalist oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi ise kupaya eleme turlarından başladı. Ön elemede İstanbul Üniversitesi'ni geçen Yakın Doğu Üniversitesi, grup maçları ile son 16 turunda yenilgi almadı. Yakın Doğu Üniversitesi, 8'li play-off turunda İtalyan temsilcisi Reyer Venezia, çeyrek finalde de Fransız ekibi ESBVA-LM'yi geçerek yarı finale geldi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı final rövanş maçları, 24 Mart Cuma günü oynanacak ve finale çıkan ekipler belli olacak.