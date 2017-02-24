Avrupa'da en fazla katkı Fenerbahçe'den

Avrupa kupalarından elenerek taraftarlarını üzen sarı-lacivertliler, 2012-2013'ten itibaren 5 sezonluk süreçte, ülke puanı kazandırma açısından en iyi Türk takımı olmayı başardı.

Söz konusu son 5 sezonda 48 Avrupa kupası maçına çıkan Fenerbahçe, 23 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. UEFA'nın sistemine göre 53 puan elde eden Fenerbahçe, ülkeye ise 10,6 puan katkı sağladı.

Fenerbahçe'yi Galatasaray takip etti

Fenerbahçe'yi bu sezon cezası sebebiyle Avrupa kupalarına katılamayan Galatasaray takip etti.

Galatasaray, 28'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 maç oynadığı Avrupa kupalarında sekizer galibiyet ve beraberlik ile 16 yenilgi yaşadı. Bu performansla 51 puan toplayan sarı-kırmızılıların ülke puanına katkısı 10,2 oldu.

Bu sezonun en iyisi Beşiktaş

Son 5 sezonun ikisinde cezası sebebiyle Avrupa'da yer almayan Beşiktaş ise bu sezonki performansıyla ülke puanına ciddi katkı sağlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunda 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlılar, topladığı 14 puanla bu sezon ülke puanına en fazla katkıda bulunan ekip olmayı başardı.

Beşiktaş, son 5 sezondaki puanını 35,5'e yükseltirken, bunun ülke puanına yansıması 7,1 puan oldu.