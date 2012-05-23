2014 Dünya Kupası elemeleri hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren (A) Milli Takımı teknik direktörü Abdullah Avcı, milli takıma gelen oyuncuların liglerinde ve takımlarında üst düzey oyuncular olduklarını belirterek, oyuncularına güvendiğini söyledi.

Avcı, kaleci Rüştü Reçber ve Selçuk İnan ile düzenlediği basın toplantısında, dün başlayan kampın 5 Haziran'a kadar süreceğini ifade ederek, futbol takımlarının bir müsabakaya 6-7 haftalık süreçlerde hazırlandığını kaydetti.

Türk Milli Takımı'nın özellikle Avrupa ve dünya şampiyonalarının son iki turnuvasına katılamadığına işaret eden Avcı, bu durumun, süreci milli takım oyuncularıyla beraber değerlendirme anlamında çok önemli bir fırsat olduğunu bildirdi.

Avcı, Avusturya, Portekiz ve Almanya'da oynayacakları hazırlık maçları ve 15 günlük kamp sürecinde, takım ruhu, coşkusu ile saha içinde ve dışında beraber hareket etmeyi sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, ''Salzburg'ta oynayacağımız üç maç, dünya kupası elemelerinde karşılaşacağımız rakiplerle eş değerde. Daha sonra, Portekiz ve Ukrayna da Avrupa Şampiyonası öncesi bizimle son provalarını yapacaklar'' dedi.



''Sahadaki oyunu tekrar konuşturmak istiyoruz''





Türk futbolundaki son gelişmeleri de değerlendiren Avcı, özellikle Türk futbolunun bir yıldır yaşadığı sorunlar ile futbol oyununun çok fazla konuşulmadığı bir süreçte liglerin sona erdiğini, bunun ardından da herkesin milli takıma odaklandığını bildirdi.

Avcı, ekibinin ve oyuncuların önemli bir sorumluluğu bulunduğunu anlatarak, ''İyi oyunlar oynayıp, iyi neticeler alarak, sahadaki oyunu tekrar insanlara konuşturmak ve sevdirmek felsefesi üzerinden Dünya Şampiyonası'na hazırlanma yolunda adımlar attık'' diye konuştu.

Milli takımın yeniden yapılanmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Avcı, ''(Yeniden yapılanma) derken Türk futbolunun içinde bulunan oyuncularının büyük bir bölümü şu an itibariyle burada zaten. Sakatlıktan dolayı gelemeyen oyuncular var. Son anda kadrodan çıkan arkadaşlarımız oldu. UEFA takvimine göre başka zamanımız yok. Ağustos ayında son provamızı yapacağız ve eylül ayında da müsabaka oynayacağız'' dedi.

Avcı, ''Milli takımlara gelen oyuncular, liglerinde ve takımlarında üst düzey oyuncular. Oyuncularıma güveniyorum'' ifadelerini kullandı.

Milli takım kadrosuyla ilgili bir sıkıntı olmadığına da değinerek, ''15 gün milli takım düzeyinde az bir süre değildir. Birçok şeyin burada daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum'' diye konuştu.

Kaleci Rüştü: ''Milli takım seçilmiş insanların bulunduğu yerdir''

Futbol yaşamında 119 kez milli formayı giyen kaleci Rüştü Reçber de milli takımın seçilmiş insanların bulunduğu bir yer olduğunu ifade ederek, ''Milli takım duyguların tavan yaptığı yerdir. İlk kez gelmiş gibi heyecanlıyım'' dedi.

Konuşması sırasında duygulandığı gözlenen yılların file bekçisi Rüştü Reçber, millilerin kamp sürecinde son bir maçta görev alıp mili takıma veda edeceğini ifade ederek, ''Bu formayı uzun yıllar taşımaktan gururluyum, onurluyum'' diye konuştu.

Teknik direktör Abdullah Avcı da Rüştü'nün son kez milli takıma katılmayı kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

''Milli takıma tekrar geldiği için kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Rüştü'nün genç oyunculara anlatacağı ve paylaşacağı çok şey var. Rüştü, kampa geldiği gün 'ilk kez gelmiş gibi heyecanlıyım' ifadesini kullandı. Bu, genç oyuncuların örnek alabileceği bir model. Bu tür modellerin ülke futbolu adına çoğalmasını umuyorum.''

Selçuk: ''Milli takıma gelirken tüm olumsuz duygulardan arınıyoruz''

(A) Milli Takımı'nın Galatasaraylı oyuncusu Selçuk İnan da milli takımda duyguların çok yoğun yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

''Burası gerçekten bütün futbolcuların hayalini kurduğu bir yer. Ben küçüklüğümden beri milli takımlarda oynarım. Hocam da milli takımlarda. Sürekli bu duyguyu yaşamak istiyorduk futbolcu olarak. Fenerbahçe ile yaşadığımız bir rekabet var. Bu yüzyıllardır var. Ama bunu kesinlikle milli takıma hiç taşımadık. Benim rakip takımda (Fenerbahçe) oynayan çok yakın arkadaşlarım var. Ama, milli takıma geldiğimizde bütün o eksi düşüncelerden arınıp geliyoruz. Çünkü burası bütün ülkeyi temsil ediyor.''

Türk ve yabancı teknik direktör tercihi konusundaki bir soru üzerine Avcı, Hollandalı teknik adam Guus Hiddink'in çok kaliteli bir hoca olduğunu ifade ederek, ''Ancak o, bizi çok duygusal olmakla eleştirip bu durumdan kurtulamayacağımızı bekliyordu. Türk hocalar, futbolcuların duygularını biliyor ve kendilerine öyle yaklaşıyor. Yerli hocayla çalışmak daha avantajlı'' ifadelerini kullandı.

Bu arada A2 Milli Takım'ın Toulon Turnuvası kadrosunda yer alan kaleci Fehmi Mert Günok, (A) Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Mert'in, antrenmana katılması bekleniyor.

Dizinde enfeksiyon olan ve fizik tedavi gören kaleci Volkan Demirel'in bu akşamki antrenmana katılamayacağı, sol dizinin dış yan bağında zorlanmadan kaynaklanan sorun nedeniyle Engin Baytar'ın da MR'ının çekildiği bildirildi.

Alper Potuk'un ise sağ diz ve ayak bileğinde iç yan bağ zorlanması nedeniyle tedavi gördüğü için sabah antrenmanına çıkmadığı öğrenildi.

Avusturya'nın Leogang bölgesindeki hazırlık kampını 30 Mayıs'a kadar sürdürmesi planlanan (A) Milli Takımı, bu akşam ilk yarım saati basına açık olmak üzere günün ikinci antrenmanını yapacak.