Avcı: “Her şey beş beşlik değil''

ANTALYA - Abdullah Avcı, Belek'teki Gloria Golf Hotel'de basına kapalı olarak yapılan UEFA Pro Lisans Kursunun ilk etabına katıldı.

Programın ardından gazetecilerin sorusu üzerine A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya kampını değerlendiren Avcı, Milli Takım'daki yeni ekibin ilk defa eski oyuncu grubuyla birlikte olduğunu söyledi.

Kampın saha içi ve dışında birliktelik sağlanması açısından güzel olduğunu dile getiren Avcı, ''Özellikle Dünya Şampiyonası elemelerinde grubumuzdaki takımlarla eş değerde olan takımlarla maç oynamamız bizim adımıza, gelişimimizi doğru tamamlamak adına çok önemli bir fırsattı'' dedi.

Avcı, 9 gün süren Avusturya kampında çok önemli adımlar atıldığını dile getirerek, ''Öncellikle son derece doğru geri dönüş yapan bir oyuncu grubu var. Sahanın içi ve dışında takım oyuncularının geri dönüşleri son derece sağlıklıydı. Futbol bir netice oyunu. Oyun anlamında iyi şeyler yapıp sonucu da almak, özgüven ve ileriye daha sağlıklı bakma anlamında önemli bir adımdı'' diye konuştu.

Takımda bazı eksiklikler olduğuna değinen Avcı, ''5 maçta 4 galibiyet güzel, ama eksikliklerimiz var. Her şey beş beşlik değil. Eksik olan taraflarımızın üzerinde çalışıp, Ağustos ayının 15'inde son hazırlık maçımızı oynayacağız. Eylül ayında da resmi müsabakalara başlayacağız'' diye konuştu.

Abdullah Avcı, bir gazetecinin ''Türk futboldaki sancının Milli Takıma yansımamasını nasıl değerlendirdiği'' yönündeki sorusu üzerine, şunları söyledi:

''Oyuncular dışarından göründüğü gibi değil. 40 maç yoğun bir süreç, ama Milli Takım'daki oyuncu grubu yakın ve birbirlerini çok iyi tanıyan bir grup. Geldiklerinde çok çabuk adapte oldular. Her maçı sanki resmi bir müsabakadaymış gibi oynamaları, onların ne kadar iş ahlakı, iş sorumluluğu içinde olduklarını gösterdi. Bu da bizi mutlu etti.''

Avcı, 2012 Avrupa Şampiyonası'ndaki favori takımın hangi ülke olduğu şeklindeki soruyu da, ''8 Haziran'da başlayacak 2012 Avrupa Şampiyonası'ndaki favori takımlar İspanya, Hollanda ve Almanya ile Portekiz'dir. Çok enteresan sonuçlar ve oyunlar çıkabilir. Seyredeceğiz ve göreceğiz'' şeklinde cevapladı.