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Avcı: Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, "Tekrar bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Kazanma arzusunu ve alışkanlığını tekrar kazanmak istiyoruz." dedi.

Avcı: Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, "Tekrar bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Kazanma arzusunu ve alışkanlığını tekrar kazanmak istiyoruz." dedi.

16 Şubat 2017 Perşembe 13:25
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Avcı: Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 18 Şubat Cumartesi günü Gaziantepspor ile yapacakları maçı kazanarak zirve mücadelesinin içinde kalmak istediklerini söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Gaziantepspor'da hoca değişikliği ve kadroda yüzde 50 değişiklik var. Bir ivme yakalayarak ligin altından yukarı çıkmak istiyorlar. Biz de ligin yukarısında, yarışın içinde olmak istiyoruz. Her maç zor. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçla ilgili hücum anlamındaki bütün opsiyonlarımıza çalışıyoruz. Tekrar bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Kazanma arzusunu ve alışkanlığını tekrar kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

"Önemli olan bu yarışın içinde devamlı olabilmek"

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa karşısında oyun anlamında bir sıkıntı yaşamadıklarının altını çizerek, "Maçta 3. gole kadar oyunun hep içindeydik. Bazen 1-0, 2-0 kaybetmek bazı şeyleri görmeni engelleyebilir, bazen 4-0 kaybetmek daha net görmeni sağlayabilir. Bunlar bunun içinde var. Ligin tepesindeki 4 takım aynı şekilde kaybedebiliyor. Önemli olan bu yarışın içinde devamlı olabilmek. Umarım bu hafta kazanarak yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Avcı, "Hakan Özmert önümüzdeki hafta takıma katılacak. Adebayor takımla çalışmalara önümüzdeki hafta başlayacak. Egemen'in aşil tendonunda sorunu var o da 10 gün içinde bizimle olacak. Napoleoni'nin de sakatlığı var. Onun dışında tam takım sahada olacağız." şeklinde konuştu.

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un göreve gelmesiyle ilgili bir soruya ise Avcı, "Hayırlı olsun. Giden hocaya da gelen hocaya da hayırlı olsun. Zaman içinde takımın bu değişikliğe nasıl reaksiyon vereceğini hep beraber göreceğiz." yanıtını verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
AvcıMedipol Başakşehir
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