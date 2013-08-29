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Avantajımızı mücadele ile sürdürmeliyiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Akçay, "Kağıt üzerinde avantajlı gibi gözüken bu durumu, yarın iyi bir oyun ve mücadele ile sürdürmek zorundayız" dedi.

Avantajımızı mücadele ile sürdürmeliyiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Akçay, "Kağıt üzerinde avantajlı gibi gözüken bu durumu, yarın iyi bir oyun ve mücadele ile sürdürmek zorundayız" dedi.

29 Ağustos 2013 Perşembe 08:36
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Avantajımızı mücadele ile sürdürmeliyiz
TRABZON

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında bugün Arnavutluk'un Kukesi takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Kağıt üzerinde avantajlı gibi gözüken bu durumu, bugün iyi bir oyun ve mücadele ile sürdürmek zorundayız" dedi.

Bordo mavili futbolcular Abdülkadir Özdemir ve Yusuf Erdoğan ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, ilk maçta elde ettikleri 2-0'lık avantajın farkında olduklarını, rövanş maçını istedikleri gibi bitirdikleri takdirde önemli bir virajı döneceklerini söyledi.

Oynanmamış bir müsabaka sonucu üzerinde yorum yapılamayacağına dikkati çeken Akçay, şöyle devam etti:

"Kağıt üzerinde avantajlı gibi gözüken bu durumu, bugün iyi bir oyun ve mücadele ile sürdürmek zorundayız. Avantajlı gibi gözükse de bunu oyuna dökmelisiniz. Bugün bizler ve camia, ülkemiz için önemli bir viraja gireceğiz. Eğer bu virajı dönebilirsek gelecek günler ve camiamız adına da önemli bir adım atmış olacağız. Belki başkaları için küçük bir adım gibi gözükse de bizim için büyük bir adım olacak. İnşallah her şey düşündüğümüz gibi bugün sahaya yansıyarak, yeşil çimler üzerinde güzelliklere dönüşür."

Akçay, Volkan Şen’in kadroda olup olmayacağı yönündeki soruya ise "Volkan gayet iyi, morali de yüksek ve herhangi bir sorunumuz yok. Zaten olaylar kendiliğinden çözüldü. İyi sonuçlar alındı. Bugün kadro için zamanımız var. Şimdiden bir şey söyleyemeyeceğim" yanıtını verdi.

Futbolculardan Abdülkadir Özdemir ise takımın Avrupa'da kendini gösterebilmesi için önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, "Camia ve takım olarak önemli bir noktadayız. Gruplara kalmak istiyoruz. Deplasmanda avantajlı bir skor alarak buraya geldik. Gruplara kalarak bir şeyleri değiştirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Yusuf Erdoğan da gruplara kalmayı çok istediklerini vurgulayarak, "Üç tane ön eleme oynayıp gruplara kalan tek takım olmak istiyoruz. Hayati, önem taşıyan bir maç. Çaykur Rizespor maçı da önemli bir örnek oldu bize. Bugün iyi bir sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz" dedi.

Bosingwa antrenmanda yer almadı

Basın toplantısının ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını gerçekleştiren bordo mavililerde, antrenmana sakatlığı süren Bosingwa dışındaki tüm futbolcular katıldı. Antrenmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas yapan Trabzonspor, daha sonra taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Derry City, Dinamo Minsk ve Kukesi ile oynanan ilk maçta birer sarı kart gören Mustafa Yumlu, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kukesi Kulübü yetkilileri basın toplantısı düzenlemedi

Bu arada Trabzon'a bugün gelen Arnavutluk ekibi, zorunlu olmasına rağmen Trabzonspor Kulübü yetkilileriyle görüşerek, basın toplantısı düzenlemeyeceklerini bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 08:37
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Ts
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