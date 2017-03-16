Atletizmde 'yürüyüş' zamanı

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası, 18 Mart Cumartesi Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Balkan Yürüyüş Kupası için seçme niteliği taşıyan şampiyona, saat 09.30'da büyükler 10 kilometre müsabakalarıyla başlayacak.

Toplam 10 kategoride ödül dağıtılacak organizasyonda, büyüklerin yanı sıra alt yaş gruplarında da Balkan Yürüyüş Kupası'na katılacak milli takımlar belirlenecek.

Yarışmalarda, son dönemin başarılı atletleri Meryem Bekmez, Ersin Tacir, Salih Korkmaz, Serkan Doğan, Ayşe Tekdal, Elif Koç, Jale Başak, Abdülselam İmuk ve Abdülaziz Daniş de mücadele verecek.