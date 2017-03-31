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Atletizmde radikal karar

TAF Başkanı Çintimar, bundan sonra dopinge bulaşan sporcular ve sporcusu dopingli çıkan antrenörlerin, dönüş prosedürlerini tamamlasa da milli takım kadrosuna alınmayacağını söyledi.

Atletizmde radikal karar

TAF Başkanı Çintimar, bundan sonra dopinge bulaşan sporcular ve sporcusu dopingli çıkan antrenörlerin, dönüş prosedürlerini tamamlasa da milli takım kadrosuna alınmayacağını söyledi.

31 Mart 2017 Cuma 14:09
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Atletizmde radikal karar

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) cezalı atletler listesinde adı geçen üç milli sporcu Elvan Abeylegesse, Gamze Bulut ve Songül Konak'a ilişkin medyada yer alan haberlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Çok fazla tedbir alıyoruz ama yine de bu işle ilgili girişimlerin olduğunu tahmin ediyoruz ve bununla ilgili duyumlar alıyoruz. Sıfır tolerans politikasıyla devam etmeseydik, Rusya gibi olimpiyatlardan men edilen bir ülke olacaktık. Oysa biz olimpiyatlarda yarıştık." diye konuştu.

"Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sadece finale kalmak için değil, lider olmak için koşan bir ülkeyiz" diyen Çintimar, şöyle devam etti:

"Hiçbir sporcunun veya antrenörün buna leke sürmesine izin vermeyeceğiz. Bugünden itibaren, bugünü milat kabul ederek, bundan sonra dopinge bulaşan hangi sporcu olursa olsun, dönüş prosedürlerini de tamamlasa, Türk Milli Takımı'nda yeri olmayacak. Sadece sporcu değil, bundan sonra sporcusu dopingli çıkan hiçbir antrenör de milli takım kadrosunda, kampında yer alamayacak. Bunu bugün itibarıyla yürürlüğe sokuyoruz." 

"Biyolojik pasaportla ilgili sapmalardan kaynaklanıyor"

Dopingle mücadelelerinin göreve geldikleri gün itibarıyla, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın sıfır tolerans ilkesiyle birlikte başladığını ve o günden bugüne, yeni sporcularda dopinge rastlanmadığını dile getiren Çintimar, şunları kaydetti:

"Çıkan vakalar biyolojik pasaportla ilgili sapmalardan kaynaklanıyor. TAF olarak, bugüne kadar bunlarla ilgili gerekeni yaptık, bundan sonra da yapacağız. Elvan Abeylegesse ile ilgili mahkeme süreci devam ederken, 2015 yılının 8. ayında biz bunu kamuoyuna açıklamışken ve 2017'de önemli bir seçim süreci yaşarken gündeme gelmiş olması, Türk atletizmine bir katkı değil. Bunun kasıtlı bir işlem olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı üzgünüm. Şimdi neden gündeme geldi, neden flaş haber olarak verildi? Bunu kamuoyunun vicdanına sunuyorum." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Atletizm Federasyonları BirliğiAtletizmIAAFTaf
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