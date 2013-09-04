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Atletico Arda'yla masaya oturacak

İspanyol basını, Atletico Madrid'in sözleşmesini uzatmak istediği Arda Turan ile gelecek haftalarda masaya oturacağını iddia etti.

Atletico Arda'yla masaya oturacak

İspanyol basını, Atletico Madrid'in sözleşmesini uzatmak istediği Arda Turan ile gelecek haftalarda masaya oturacağını iddia etti.

04 Eylül 2013 Çarşamba 15:59
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Atletico Arda'yla masaya oturacak

MADRİD - Atletico Madrid Kulübü, takımın genç yıldızlarından 21 yaşındaki Koke, 18 yaşındaki Oliver ve 19 yaşındaki Manquillo ile anlaşma sağlayarak bu futbolcuların sözleşmelerini 2018'e kadar uzattığını açıkladı.

İspanya Milli Takımı'na çağırılan Koke, ''Hayatımın kulübündeyim ve daha fazlasını isteyemem'' derken, 21 yaş altı İspanya Milli Takımı'nda olan Oliver ve Manquillo da sözleşme yenilemekten büyük mutluluk duyduklarını söylediler.

İspanyol basını ise Atletico Madrid Kulübü'nün sözleşmesini uzatmak için gelecek haftalarda Arda, Godin ve Juanfran ile masaya oturacağını yazdı. Marca gazetesi, transfer dönemi süresince Arda'ya, Monaco ve Galatasaray başta olmak üzere 5 kulüpten teklif geldiğini belirtirken, İspanyol kulübünün Türk futbolcuyu bırakmak istemediğini vurguladı. Arda'nın mevcut sözleşmesi 2015 Haziran ayında sona ererken, kulübün belirlediği bonservis bedelinin ise 24 milyon avro olduğu biliniyor.

Öte yandan Atletico'nun gelecek vaad eden futbolcularının başında gösterilen Oliver'in sözleşmesindeki bonservis bedelinin 12 milyon avrodan 24 milyon avroya çıkarıldığı ileri sürüldü.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 15:59
Anahtar Kelimeler:
Arda
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