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Atınç Nukan yeniden ameliyat edilecek

Beşiktaş'ta sezon başında sol diz ön çapraz bağı kopan Atınç Nukan, yeniden ameliyat edilecek.

Atınç Nukan yeniden ameliyat edilecek

Beşiktaş'ta sezon başında sol diz ön çapraz bağı kopan Atınç Nukan, yeniden ameliyat edilecek.

09 Mart 2018 Cuma 10:58
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Atınç Nukan yeniden ameliyat edilecek

Beşiktaş'ta sezon başında sol diz ön çapraz bağı kopan Atınç Nukan, yeniden ameliyat edilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı ağustos ayında sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle Almanya'da ameliyat edilen oyuncumuz Atınç Nukan'ın yapılan son kontrollerinde ameliyat edildiği dizindeki bağda oluşan gevşemeye bağlı boşluk şikayeti nedeniyle yeniden ameliyat edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yarın sabah Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek Atınç Nukan'a artroskopik ön çapraz bağ revizyonu uygulanacağı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAtınç Nukan
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