Atiker Konyaspor umut dolu

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Çok daha güzel günler göreceğimize inanıyoruz. Bu saatten sonra camia olarak yapmamız gereken en önemli şey, teknik direktörümüze ve futbolcularımıza kayıtsız şartsız destek vermek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kulluk, yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları Antalyaspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Atiker Konyaspor'un durumunun iyi olduğunu belirten Kulluk, şunları kaydetti:

"Antalya deplasmanından 3 puanla dönebilirdik ancak 3-1'den sonra oyunu tutamadık ve beraberliğe razı olduk. Tabi ilk 20-25 dakika hava şartlarına uyum sağlamakta zorlandık ama ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü elimize aldık ve peş peşe attığımız gollerle iki farkı yakaladık. İki maçtır duran toplarla ilgili zaafımız var lakin bu sorunu teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ve futbolcularımızın çözeceğine inanıyorum. Ofansif anlamda gayet iyiyiz, iki haftada 6 gol atarak bunu ispatladık. Skoru direkt etkileyen sorunlarımızı da çözdüğümüz zaman çok daha ses getirecek sonuçlar elde edeceğiz."

Kulüp yönetimi olarak takıma güvendiklerini vurgulayan Kulluk, şu ifadeleri kullandı:

"Çok daha güzel günler göreceğimize inanıyoruz. Bu saatten sonra camia olarak yapmamız gereken en önemli şey, teknik direktörümüze ve futbolcularımıza kayıtsız şartsız destek vermek olmalıdır. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptık. Evet sorunlarımız var ama bunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Burada hem teknik heyetimize hem oyuncularımıza hem de taraftarımıza büyük iş düşüyor. Kaybetmek çok kolaydır. Biz hep birlikte bize yakışanı yapacağız ve kırmadan, dökmeden, aramızda art niyetli çatlak seslere prim vermeden hatalarımızdan ders alıp, tekrarlamadan yolumuza devam edeceğiz."

Başkan Kulluk, Marko Jevtovic'in son anlarda ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartta oyunun akışı içinde doğru ve önemli bir hamle yaptığını ileterek, şunları aktardı:

"Kendisinden önümüzdeki süreçte çok daha büyük katkılar bekliyoruz. Bu vesileyle deplasmandan kaybetmeden dönmenin son derece önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyor, haftaya kendi evimizde oynayacağımız Bursaspor maçını kazanarak ligin üst sıralarında yer almayı ve mümkün olduğunca buralarda tutunabilmeyi hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum.

Taraftarlarımız biraz sabırlı olsun. Takımımız onların başlarını dik tutacak futbolu en kısa sürede sahaya yansıtacaktır. Öte yandan yönetim kurulumuzu Antalya’da son derece iyi ağırlayan ve dostluk yemeğinde bir arada olmamızı sağlayan Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut ve yönetici arkadaşlarımıza kulübümüz adına teşekkür ediyorum. İnşallah Konya’daki maçta kendilerini camiamıza yakışır bir şekilde karşılayacak ve misafir edeceğiz."