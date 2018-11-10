Atiker Konyaspor sahasında kazandı

KONYA
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi.
6. dakikada topla sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Jahovic'in sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
15. dakikada Volkan Fındıklı'nın orta alandan uzun pasında, Jahovic'in sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
25. dakikada Bifouma'nın ceza sahası içine ortasında, topa yükselen Putsila'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
45+1. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan ortasında, Milosevic'in ceza sahası içerisinden vuruşunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
49. dakikada Bifouma'nın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasında, El Kabir topu auta attı.
56. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Traore'nin sağdan kullandığı korner atışında, topu uzaklaştırmak isteyen Faty'nin ters vuruşunda top ağlarla buluştu.
77. dakikada ev sahibi farkı ikiye çıkardı. Milosevic'in ara pasına hareketlenen Fofana, düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cerci'nin sert şutunda top, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.
AA