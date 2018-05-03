Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104601
ALTIN
176.503
DOLAR
4.1891
STERLİN
5.6912
EURO
5.0293
Kadın yazılımcı aranıyor
Kadın yazılımcı aranıyor
Trafik Haftası başlıyor
Trafik Haftası başlıyor
'100 bin imza'
'100 bin imza'
İddia kamerayla çözülecek
İddia kamerayla çözülecek
"Güzel Türkiyem"
"Güzel Türkiyem"

Atiker Konyaspor galibiyete odaklandı

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baydar, "Süper Lig’de mücadele eden bütün takımların ortaya koyduğu mücadeleye saygı duyuyoruz ve her müsabakaya aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz." dedi.

Atiker Konyaspor galibiyete odaklandı

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baydar, "Süper Lig’de mücadele eden bütün takımların ortaya koyduğu mücadeleye saygı duyuyoruz ve her müsabakaya aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz." dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:19
0 Okunma
Atiker Konyaspor galibiyete odaklandı

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 5 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacakları maça 3 puan için çıkacaklarını, son dakikaya kadar yüksek motivasyon ve konsantrasyonla oynayacaklarını belirtti.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, deplasmanda oynanacak Kardemir Karabükspor maçında avantajın kısmen de olsa kendilerinde olduğunu aktardı.

Süper Lig’de mücadele eden bütün takımların ortaya koyduğu mücadeleye saygı duyduklarını ifade eden Baydar, şunları kaydetti:

"Rakibin güçlüsü zayıfı, küçüğü büyüğü olmaz. Süper Lig’de mücadele eden bütün takımların ortaya koyduğu mücadeleye saygı duyuyoruz ve her müsabakaya aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda rakibimizin önemli takımlardan puan aldığını görüyoruz. Ancak biz de bu ligin önemli takımlarından biriyiz. Rakibimizle kendi açımızdan final niteliği taşıyan bir karşılaşmaya çıkacağız. Üç puan için sahada ter dökeceğiz. Başka bir sonuç düşünmüyoruz. Rehavete kapılmadan son dakikaya kadar yüksek motivasyon ve konsantrasyonla Karabük deplasmanını kazasız atlatmak ve bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz."

Baydar, düşme hattındaki diğer takımların aldığı sonuçları takip etmek ve hesap yapmak yerine kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz"

Konyaspor camiasının yapması gereken tek şeyin oynanacak maça odaklanmak olduğuna işaret eden Baydar, şu değerlendirmede bulundu:

"Avantaj kısmen de olsa bizim elimizde. Bunu iyi değerlendirip sezon sonunda camiamızı mutlu etmeyi hedefliyoruz. Karabükspor maçını kazandıktan sonra inşallah Göztepe karşılaşması için hazırlıklarımıza hemen başlayacağız. O maç üzerine konuşmak için çok erken. Önce önümüzdeki kritik karşılaşmayı kazanalım, bir sonraki hafta da 42 bin taraftarımızla final maçına çıkalım. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Kalan maçlarda bize yetecek puanı toplayacaklarına inancımız sonsuz. Birlik olup bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyasporAtiker KonyasporKardemir Karabükspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Devler Ligi'nde taraftarlar gole doydu
'Devler Ligi'nde taraftarlar gole doydu
'Ateşten gömlek' giyen Yılmaz Vural yine kurtardı
'Ateşten gömlek' giyen Yılmaz Vural yine kurtardı
Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev
Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev
Galatasaray'da Dörtlü Final heyecanı
Galatasaray'da Dörtlü Final heyecanı
"Biz de bırakırsak bu kulüp Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşer"
"Biz de bırakırsak bu kulüp Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşer"
TFF Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın itirazını reddetti
TFF Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın itirazını reddetti
Rıza Kayaalp: Kırılması çok zor başarılar elde etmek istiyorum
Rıza Kayaalp: Kırılması çok zor başarılar elde etmek istiyorum
"Trabzonspor'a kapımız açık"
"Trabzonspor'a kapımız açık"
Marcelo'dan penaltı itirafı
Marcelo'dan penaltı itirafı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ