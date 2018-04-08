Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114738
ALTIN
173.544
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6903
EURO
4.9655
Atiker Konyaspor'dan gol yağmuru
Atiker Konyaspor'dan gol yağmuru
Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Donk 'dalya' peşinde
Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Donk...
Trabzonspor'da yerli rüzgarı
Trabzonspor'da yerli rüzgarı
Berna Tan Kına Gecelerinin Ritüelini Değiştirdi
Berna Tan Kına Gecelerinin Ritüelini...
Hayata vizörden bakan polis
Hayata vizörden bakan polis

Atiker Konyaspor'dan gol yağmuru

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 5-0 yendi.

Atiker Konyaspor'dan gol yağmuru

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 5-0 yendi.

08 Nisan 2018 Pazar 16:11
0 Okunma
Atiker Konyaspor'dan gol yağmuru

KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atiker KonyasporDemir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Demir Grup Sivasspor'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Robinho, şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı güçlükle önledi.

16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Eto'o'nun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı tokatladı. Altıpas içerisinde topu önünde bulan Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

24. dakikada Eto'o'nun pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Bifouma'nın sağ taraftan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Kone topa kafayı vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahasında bulunan Milosevic'in plasesinden, top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı kornerde, altıpas içerisinde iyi yükselen Bourabia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

59. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ömer Ali Şahiner'in kullandığı taç atışında, topla hareketlenen Bourabia, ceza yayına yakın bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

65. dakikada Selim Ay'ın ara pasında kalesini terk eden Tolgahan Acar'ın, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Fırat Aydınus, bu futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Demir Grup Sivasspor sahada 10 kişi kaldı. 

69. dakikada Atiker Konyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışından kazandığı serbest atışta topun başına geçen Eto'o, yerden bir vuruşla barajın altından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

75. dakikada Atiker Konyaspor farkı 4'e çıkardı. Ömer Ali Şahiner'in altıpas içerisine gönderdiği topa hareketlenen Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

87. dakikada yeşil-beyazlılar, beşinci golünü buldu. Skubic'in sağ kanattan ortasında altıpas içerisinde topa dokunan Volkan Şen, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 5-0

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporGol Yağmuruönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Donk 'dalya' peşinde
Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Donk 'dalya' peşinde
Trabzonspor'da yerli rüzgarı
Trabzonspor'da yerli rüzgarı
18 yaşındaki futbolcu vefat etti
18 yaşındaki futbolcu vefat etti
Trabzonspor'da Muharrem Usta yönetimi ibra edildi
Trabzonspor'da Muharrem Usta yönetimi ibra edildi
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu yarın yapılacak
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu yarın yapılacak
Denizin üzerinde uçan adam hedef büyüttü
Denizin üzerinde uçan adam hedef büyüttü
Türk takımları Dörtlü Final'i göremedi
Türk takımları Dörtlü Final'i göremedi
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın
Bursasporlu Serdar Kurtuluş ameliyat edildi
Bursasporlu Serdar Kurtuluş ameliyat edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ