Atiker Konyaspor'dan gol yağmuru

KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Demir Grup Sivasspor'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Robinho, şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı güçlükle önledi.

16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Eto'o'nun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı tokatladı. Altıpas içerisinde topu önünde bulan Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

24. dakikada Eto'o'nun pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Bifouma'nın sağ taraftan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Kone topa kafayı vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahasında bulunan Milosevic'in plasesinden, top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı kornerde, altıpas içerisinde iyi yükselen Bourabia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ömer Ali Şahiner'in kullandığı taç atışında, topla hareketlenen Bourabia, ceza yayına yakın bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

65. dakikada Selim Ay'ın ara pasında kalesini terk eden Tolgahan Acar'ın, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Fırat Aydınus, bu futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Demir Grup Sivasspor sahada 10 kişi kaldı.

69. dakikada Atiker Konyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışından kazandığı serbest atışta topun başına geçen Eto'o, yerden bir vuruşla barajın altından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

75. dakikada Atiker Konyaspor farkı 4'e çıkardı. Ömer Ali Şahiner'in altıpas içerisine gönderdiği topa hareketlenen Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

87. dakikada yeşil-beyazlılar, beşinci golünü buldu. Skubic'in sağ kanattan ortasında altıpas içerisinde topa dokunan Volkan Şen, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 5-0

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.