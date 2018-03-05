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Atiker Konyaspor'da Özdilek veda etti

Atiker Konyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Mehmet Özdilek, futbolcularla vedalaştı.

Atiker Konyaspor'da Özdilek veda etti

Atiker Konyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Mehmet Özdilek, futbolcularla vedalaştı.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:49
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Atiker Konyaspor'da Özdilek veda etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'la yolları ayrılan teknik direktör Mehmet Özdilek, personel ve futbolcularla vedalaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından olağanüstü toplanan yönetimle karşılıklı anlaşarak Konyaspor ile yolları ayrılan Mehmet Özdilek ve ekibinin, Kayacık Tesisleri'nde oyuncular ve personelle vedalaştığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncularına hitap eden Özdilek'in görüşlerine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Ben ve ekibim size ve takıma olan inancımızı bir an bile kaybetmedik. Futbolun içerisinde bu durumlar oluyor. Teleset Mobilya Akhisarspor ve son Evkur Yeni Malatyaspor maçları takım görüntümüze yakışmayan ve oldukça uzak olan maçlardı. Sonuç böyle gerektirdi. Hepiniz ayrı ayrı iyi birer birey ve futbolcularsınız. Kalan 10 maçta elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza ve Atiker Konyaspor'u ligde tutacağınıza inancımız tam. Bundan sonra sizleri dışarıdan destekleyeceğim. Başarılar diliyorum."

Daha sonra yeşil-beyazlı personel ve futbolcularla vedalaşan Mehmet Özdilek'in tesislerden ayrıldığı ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigAtiker KonyasporMehmet özdilek
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