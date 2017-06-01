Atiker Konyaspor'da kupa coşkusu

KONYA - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i penaltılarla eleyen Atiker Konyaspor'da kupayı kazanmanın büyük sevinci yaşanıyor.

Yeni Eskişehir Stadı'ndaki finalde normal süre ve uzatma bölümü 0-0 tamamlandı. Rakibine penaltı atışları sonunda 4-1 üstünlük kuran Konya ekibi, 55. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Atiker Konyaspor, böylece tarihinde ilk kez finalde yer aldığı kupayı müzesine götürmeyi başardı.

İkinci kez Avrupa yolcusu

Geçen sezon topladığı 66 puanla ligi üçüncü sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Atiker Konyaspor, bu kez kupayı kazanarak ikinci kez Avrupa'da mücadele edecek.

Atiker Konyaspor, ikinci defa grup aşamasından katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde de başarısıyla adından söz ettirmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de geçen yıl topladığı 66 puana bu sezon ulaşamayan Atiker Konyaspor, 43 puanla son haftaya 10. sırada giriyor.

Aykut Kocaman tarihe geçti

Yeşil-beyazlı ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Aykut Kocaman, 55. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu en fazla kazanan 3 teknik adamdan biri olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe'nin başında 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazanan Kocaman, 3. defa kupa mutluluğunu Atiker Konyaspor'la yaşadı.

Kocaman, takımına kupa kazandırarak, daha önce Türkiye Kupası'nı üçer defayla en fazla kazanan efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ile Gündüz Kılıç'ı yakaladı.

"Tırnaklarımızla kazıyarak gidiyoruz"

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın büyük başarı elde ettiğini ve kazandıkları kupanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Son üç sezondur inanılmaz bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Şan, "2011'de yönetime geldiğimizdeki Konyaspor'la, bugünkü gelinen nokta gerçekten çok mutluluk verici. Adım adım, tırnaklarımızla kazıyarak gidiyoruz. Mütevazı bir Anadolu kulübüyüz. Konyalı hemşehrilerimize armağan olsun. Zor oldu, Medipol Başakşehir gibi bir takıma karşı penaltılarla da olsa galip gelmek gerçekten zordu." diye konuştu.

Bugün kupa mutluluğunu yaşamak istediklerini vurgulayan Ahmet Şan, şunları kaydetti:

"UEFA Avrupa Ligi'nde tecrübe kazandık. Yeni sezonda inşallah gruplardan çıkmak için takıma takviyeler yapmamız lazım. Onların hazırlıklarını zaten yapmıştık. Hocamızla tekrar istişare edeceğiz. Lig bitsin daha net konuşacağız. Şimdi sadece kupa sevincini yaşamak istiyoruz."