Aslan tek puanla dönüyor

BURSA



Takımların kontrollü başladığı karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 8. dakikada konuk ekip Galatasaray'dan geldi. Orta saha yayında topla buluşan Sneijder, meşin yuvarlağı ceza sahasına hareketlenmeye çalışan Burak Yılmaz'a gönderdi. Ceza sahası dışına çıkan kaleci Frey, Burak Yılmaz'dan önce topa sahip olarak tehlikeyi uzaklaştırdı.



16. dakikada gelişen Galatasaray atağında Drogba, Bursaspor ceza sahası dışında topla buluştu. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.



26. dakikada Selçuk İnan'ın Bursaspor ceza sahası dışında düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı Drogba kullandı. Onun kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden sert vuruşunda kaleci Frey, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



37. dakikada Batalla'nın ara pasında Galatasaray ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pinto'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



44. dakikada Bursaspor ceza alanı önünde iki yeşil-beyazlı savunma oyuncusunu geçen Hamit Altıntop'un ara pasında topla buluşan Burak Yılmaz, plase vuruşla topu kaleci Frey'in solundan ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarı



49. dakika gelişen Bursaspor atağında, Murat Yıldırım'ın pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Belluschi'nin bekletmeden vurduğu şutta meşin yuvarlak, Muslera'da kaldı.



57. dakikada Batalla, sol taraftan ceza sahası içine orta yaptı. İyi yükselen İbrahim Öztürk'ün kafa vuruşunda kaleci Muslera tek hamlede topa sahip oldu.



62. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Galatasaray ceza sahası önünde Murat Yıldırım'ın pasında Belluschi topla buluştu. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.



69. dakikada sağ kanatta topla buluşan Burak Yılmaz'ın pasına hareketlenen Sneijder'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



74. dakikada, Belluschi'nin sağ çaprazdan vuruşunda savunma oyuncularına çarpan top, Civelli'nin önünde kaldı. Civelli, bekletmeden meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Batalla'ya aktardı. Arjantinli oyuncunun pasıyla kale çizgisi içinde topla buluşan Enes Ünal, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. Yeşil-beyazlıların 16 yaşındaki oyuncusu Enes Ünal, böylece Spor Toto Süper Lig kariyerindeki ilk golünü kaydetti.



87. dakikada Ferhat Kiraz'ın sol korner çizgisi yakınında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Civelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.



90. dakikada gelişen Bursaspor atağında Belluschi'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Batalla'nın vuruşunda top, az farkla üstten dışarı çıktı.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.



"Taraftarlara takımın yaşadığını gösterdik"



Bursaspor Teknik Direktörü Christoph Daum, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün taraftarımıza takımın yaşadığını gösterdik" dedi.



Destekleri için taraftara teşekkür eden Alman çalıştırıcı, "Geçen hafta çok iyi çalıştık. Maçtan galibiyet olmasa da beraberlik çıkardık. Ancak sahamızda kazanmak istiyorduk. Sonuna kadar galibiyeti kovaladık, birkaç pozisyonda daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Bunun için çalışacağız. Bugün taraftarlara takımın yaşadığını gösterdik" diye konuştu.



Bir gazetecinin "Takımın golünü atan Enes Ünal, 16 yaşında ve Süper Lig tarihinin en genç golcüsü unvanını aldı. Bunun için neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusuna Daum, şu yanıtı verdi:



"Öncelikle Bursaspor'un altyapısının ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. Enes için çok sevinçliyim. Genç futbolcular burada şans buluyor. Onlara nerede oynamak istiyorsunuz?' diye sorulduğunda Bursaspor'u seçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bütün genç arkadaşlarımıza Enes bir örnektir. Büyük işler yapmak istiyorsanız, çalışıp başarabilirsiniz. Antrenmanlarda inanılmaz çalışıyor. Bunun mükafatını bu golle aldığı için onun adına sevinçliyim."



Galatasaray cephesi



Galatasaray Yardımcı Antrenörü Claudio Taffarel ise maçın geneline bakıldığında ortada bir maç olduğunu söyledi.



Her iki takımın da belirli dönemlerde iyi oynadığını dile getiren Taffarel, şunları kaydetti:



"Skorun adil olduğunu düşünüyorum. Bir yıl daha buradan galibiyet alamadan ayrılıyoruz. Benim üçüncü sezonum oldu, buradan galibiyetle ayrılamadık. Önemli bir takıma karşı oynuyorsunuz. Burada Bursaspor'a karşı galip gelmek kolay değil. Zor bir maçtan sonra alınan bir puan var. Bu bir puan da ilerleyen zamanlarda sizin için çok önemli olabiliyor."



Sarı-kırmızılılar geleneği sürdürdü



Spor Toto Süper Lig'de son 5 sezondur Bursa deplasmanında kazanamayan sarı-kırmızılılar, bu geleneği sürdürdü.



AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, son olarak 2007-2008 sezonundaki karşılaşmayı 1-0 kazandıktan sonra 5 yıldır Bursa'dan galibiyetle dönemeyen sarı-kırmızılılar, yine 3 puanı bir arada göremedi.



Bursa'da yapılan karşılaşmalarda rakibine 2008-2009 sezonunda 2-1, 2009-2010 sezonunda 1-0, 2010-2011 sezonunda 2-0, 2011-2012 sezonunda ise 1-0 mağlup olan, geçen sezonki müsabakadan ise 1-1 eşitlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, galibiyet hedefiyle geldikleri Bursa'dan geçen sezon olduğu gibi sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı.



Her iki takım arasında bugüne kadar Bursa'da oynanan lig karşılaşmalarında Bursaspor'un rakibine 17-12'lik üstülüğü bulunurken 16 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.





AA