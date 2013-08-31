Aslan deplasmanda puan kaybetti

ESKİŞEHİR



Spor Toto Süper Lig'de, Eskişehirspor ile Galatasaray arasındaki maç, golsüz eşitlikle sona erdi.



4. Dakikada Eskişehirspor atağında, Kamara'nın Sağ kanattan Galatasaray ceza sahasına Yaptığı ortada, sarı-kırmızılı Savunma Oyuncuları topu güçlükle kornere attı.



23. Dakikada Necati topu, Sağ kanattaki Kamara'ya iletti. Senegalli Futbolcunun, Galatasaray ceza sahasına girer girmez attığı sert Sutta meşin yuvarlak, kale direğinin uzerinden auta çıktı.



26. Dakikada Selçuk, Eskişehirspor Yari sahasının Sağ Tarafından Gerçekleştirilme serbest Vuruş kullandı.Selçuk'un Eskişehirspor ceza sahasına gönderdiği ve Drogba'nın kafasıyla Dokunduğu top, kale direğinin yanindan az farkla auta çıktı.



34. Dakikada Melo'nun Uzun pasında Eskişehirspor ceza sahası önündeki Drogba, topu göğüsüyle Kontrol etti. Drogba'nın şutunda top, kale direğinin yanindan sahayı Terk etti.



Eskişehirspor- Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



46. dakikada Eskişehirspor savunmasından atılan uzun topta, Galatasaraylı futbolcu Semih'in hatasını değerlendiren Necati, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Necati'nin Galatasaray ceza sahasına girer girmez attığı şutta kaleci Muslera, topu güçlükle kornere çeldi.



59. dakikada Selçuk'un sol köşeden kullandığı korner atışında Semih, kafasıyla topa vurdu. Bu sırada Melo'nun kafasıyla dokunduğu meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.



65. dakikada Kamara'nın sağ kanattan Galatasaray ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Necati'nin volesinde kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kontrol etti.



71. dakikada Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Eskişehirspor ceza sahası içindeki Drogba'nın dokunduğu topu kaleci Boffin, bloke etti. Bu sırada Eskişehirspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top, tekrar Sabri'nin önünde kaldı. Sabri'nin ortasında Sneijder'in dokunduğu meşin yuvarlağı, kaleci Boffin kornere çeldi.



Karşılaşma, golsüz beraberlikle bitti.





AA