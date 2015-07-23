Aslan 4 yıldızlı formalarını tanıttı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayarak 4. yıldızın sahibi olan Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımının 2015-2016 sezonunda giyeceği yeni formalarda 3 yıldızın üzerine tek dördüncü yıldız yerleştirilecek.



İç saha parçalı formasında sağ kısım sarı, sol kısım ise kırmızı olacak. Sırtında siyah kesim ve hakim yakaya sahip formanın sarı olan kısmının yanında kırmızı, kırmızı olan diğer yarısında ise sarı bir şerit yer alacak. Parçalı formanın şort ve çoraplarında düz siyah ve düz beyaz alternatifleri de bulunacak.



Galatasaray ayrıca bu sezon, siyah deplasman kiti eşliğinde sahaya çıkacak. Bu yeni kitin, kulübün gururunu temsil ettiği ve futbolcu performansını geliştirecek özellikte tasarlandığı kaydedildi.

