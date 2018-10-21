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Artistik yüzmede bir rüya gerçek oldu

Türkiye Artistik Yüzme Milli Takımı Antrenörü Laçin Kökçay, "Dünya Avrupa şampiyonalarında finale kalmak bizim için rüya gibi bir şeydi. Bu yıl bunu başardık." dedi.

Artistik yüzmede bir rüya gerçek oldu

Türkiye Artistik Yüzme Milli Takımı Antrenörü Laçin Kökçay, "Dünya Avrupa şampiyonalarında finale kalmak bizim için rüya gibi bir şeydi. Bu yıl bunu başardık." dedi.

21 Ekim 2018 Pazar 14:28
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Artistik yüzmede bir rüya gerçek oldu

Türkiye Artistik Yüzme Milli Takımı Antrenörü Laçin Kökçay, dünya ve Avrupa şampiyonalarına kalabalık bir sporcu kafilesiyle katılmak ve finale kalmanın kendileri için rüya gibi bir şey olduğunu belirterek "Bu yıl bunu başardık." dedi.

Laçin Kökçay, yaptığı açıklamada, Türkiye'de artistik yüzmeye verilen desteğin çok arttığını söyledi.

Kendilerine sunulan imkanlarla uluslararası organizasyonlara daha iyi hazırlandıklarını ifade eden Kökçay, "Milli takım olarak çok yüksek hedeflerimiz var, çünkü artık Avrupa ve dünya şampiyonalarına her yaş kategorisinde takım olarak katılabiliyoruz. Bu, bizim için çok büyük bir ivme." diye konuştu.

Artistik Yüzme Milli Takımı'nda eskiden daha az sporcuya yatırım yapıldığını aktaran Kökçay, artık bunun değiştiğini bildirdi.

"Spor vizyonumuz daha kapalıydı." ifadesini kullanan Kökçay, şöyle devam etti:

"Şimdi önümüz çok açık, çok fazla sporcuya imkan, şans veriyoruz. Onlara gerekli şansları verecek antrenörleri temin ettik. Her şeyden önemlisi, çok mutlu bir ortamda çalışıyorlar. Sporcularımız hem okullarında hem sporlarında çok başarılılar. Milli takım antrenmanlarına ciddiyetle devam ediyorlar. Ekip olarak hepimiz başarıya ulaşmak için işimize dört elle sarılıyoruz. O yüzden de hepimiz ciddi bir gelişim görüyoruz. Artistik yüzmede olimpiyat hedefimiz var. Şimdi olimpiyat hedefine çok yakınız. Önümüzde iki yıl gibi bir süre var. Onun için çok çalışıyoruz. Sporcu seçme şansımız arttı. Dünya, Avrupa şampiyonalarında finale kalmak, oralara takım kategorisinde, 8-10 kişi birden katılabiliyor olmak, bizim için aslında rüya gibi bir şeydi. Bu yıl bunu başardık. Çok geniş bir kadromuz var. Bu sayede gerçekten çok daha profesyonel çalışıyoruz."

Kökçay, halk arasında "su balesi" olarak adlandırılan artistik yüzmenin ülkedeki tanınırlığının artması için çalıştıklarını kaydetti.

6-7 Temmuz'da 5 ülkeden 120 sporcunun katıldığı Antalya'da Uluslararası Artistik Yüzme Turnuvası'nda milli takım sporcularının solo, düet, mixed düet ve takım kategorilerinde 8 altın madalya elde ettiğini anımsatan Kökçay, Antalya'daki turnuvanın, 16-22 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası için iyi bir hazırlık yarışması olduğunu söyledi.

Bu organizasyonun da iyi geçtiğini aktaran Kökçay, şu an kendilerine sağlanan imkanların birçok Avrupa ülkesinde olmadığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Artistik Yüzme Milli TakımıLaçin Kökçay
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