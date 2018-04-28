"Artık bu iş onur işi gurur işi"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kulüp ve takım olarak inanılmaz bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Aybaba, Sivasspor'un Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin 5'li savunma yapacağını düşündüklerini ve planladıkları gibi olduğunu belirtti.

Bu şekilde savunma yapan takımlara karşı pozisyon bulmanın zor olduğuna işaret eden Aybaba, "Pozisyon bulmaya başladık, golü bulduk. Sonrasında net pozisyonlarımız var." dedi.

Rahmetli İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Gençlerbirliği'nin puan cetvelindeki durumuna üzüldüğünü aktaran Aybaba, "Ne yapalım futbol bu. İnşallah bundan sonraki maçlarda hak ettikleri yerde bu ligi bitirirler." ifadelerini kullandı.

Aybaba, takım halinde çıkıp, mücadele edip futbol çirkinleştirmemeye çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hep oyunun içinde kalıyoruz. İlk yarı seyirciler biraz tempo tuttu, takımın coşkusuna katıldı. Takımın temposu düştü, seyircilerin de düştü. Normalde takımın düştüğünde seyircinin yükselmesi lazım. Bizde maalesef bu olmuyor. Islıklamaya başladılar yine takımı. Bu kadro, bu takım, bu yönetim, inanılmaz bir sezon geçiriyor. Bir tane maçımız kaldı içeride, daha kalabalık seyircimizin önünde sezonu taçlandırırız."

Özat: Daha hiçbir şey netleşmiş değil

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat da Sivasspor'u tebrik ettiğini söyledi.

Özat, deplasmanda kazanmak için pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini ancak bunu yapamadıklarını ifade etti.

Özat, şöyle devam etti:

"Aslında Sivasspor bile bugün baktığınız zaman belki bizim oyunculardan daha çok istedi galip gelmemizi. Sivasspor, daha iyi günde olsa bugün maçı çok daha farklı bitirebilirdi. Belki puan rahatlığı, belki havanın sıcaklığı, seyircinin az oluşu onlar da rahattı. Gerçi kazanan her zaman haklıdır. 3 maç kaldı, konuşacak çok şey var ama her zaman bunlar dile getirilmiyor. Gençlerbirliği, Cumhuriyet ile yaşıt bir kulüp, son maça kadar şansımızı kovalayacağız. Artık bu işin ne para tarafı ne pul tarafı kalmış, artık onur işi gurur işi olmuş. Umarım bunu son 3 maçta gösterirler."

İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği'nin yaşadığı sıkıntılı sürecin sorulması üzerine Özat, şunları kaydetti:

"Biz geçen sene ligi 8'inci bitirdik, kimse bize ödül vermedi. 'Başkandan sonra ilk senede ligin son 10 yıldaki en iyi derecesini aldı' demedi. Bu sene 8'inci de olsam niye şampiyonluğa oynamadın diyeceklerdi. Galatasaray 1905 yılında kurulmuş, 2005 yılında 100. yılında şampiyon olamamış. Ne oldu Ali Sami Yen'in kemikleri mi sızladı? Sivasspor düştü düştüğü gibi çıktı. Kim ister adının verildiği sezonda kötü bir şey yaşamayı. Ama bunlar da hayatta var. Bunları ölüm kalım meselesi gibi göstermenin anlamı yok."

Ümit Özat, bu durumun tamamen algı operasyonu olduğunu iddia ederek, "Sezonun daha ikinci haftasından itibaren oyunculara, bizlere huzur vermeyenlerin, algı operasyonu yapanların bu işte payı çok büyük." şeklinde konuştu.

Ligde kalma mücadelesini sürdüreceklerini vurgulayan Özat, "Daha hiçbir şey netleşmiş değil, önümüzde 3 tane kazanmamız gereken, kazanabileceğimiz maç var. Hatta 3 tane değil, önümüzde bir tane maç var. Önümüzdeki maç sezon finali maçı." değerlendirmesinde bulundu.