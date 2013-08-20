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Arsenal sahasında mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasına şampiyonluğun en önemli adaylarından Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Tottenham galibiyetle başlarken, Arsenal sahasında Aston Villa'ya mağlup oldu.

Arsenal sahasında mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasına şampiyonluğun en önemli adaylarından Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Tottenham galibiyetle başlarken, Arsenal sahasında Aston Villa'ya mağlup oldu.

20 Ağustos 2013 Salı 11:14
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Arsenal sahasında mağlup oldu

LONDRA

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasına şampiyonluğun en önemli adaylarından Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Tottenham galibiyetle başlarken, Arsenal sahasında Aston Villa'ya mağlup oldu.

Son şampiyon Manchester United, yeni menajeri David Moyes yönetiminde Swansea City deplasmanından 3 puanla döndü. "Kırmızı Şeytanlar", Robin van Persie ve Welbeck'in ikişer golüyle galibiyete uzanırken, evsahibi ekibin tek golünü Bony kaydetti.

Jose Mourinho'nun ikinci kez menajerlik görevine getirildiği Chelsea, seyircisinin önünde Hull City ile oynadığı ligin ilk maçını Oscar ve Lampard'ın golleriyle 2-0 kazanmasını bildi. Londra ekibinde Lampard, 6. dakikada penaltı kaçırdı.

Real Madrid'in ısrarla kadrosuna katmak istediği Gareth Bale'in forma giymediği maçta Tottenham Hotspur, deplasmanda Crystal Palace'ı Soldado'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Liverpool, sahasında ağırladığı Stoke City'i Sturridge'in ilk yarıda attığı golle 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı. Konuk ekip, 89. dakikada Walters ile penaltı atışından yararlanamazken, geçen sezon 10 maç oynamama cezası alan Suarez karşılaşmayı tribünden izledi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Arsenal, Giroud'un 6. dakikada kaydettiği golle öne geçtiği maçta Aston Villa'ya 3-1 mağlup oldu. Konuk takımın gollerini Benteke (2) ve Luna attı. Londra ekibinde, Koscielny ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek 67. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Haftanın son maçında ise Manchester City sahasında Newcastle United'ı 4-0 mağlup ederek puan tablosunda ilk sıraya yükseldi.

Ligde bu hafta diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Norwich City-Everton                : 2-2 

Sunderland-Fulham                  : 0-1 

West Bromwich-Southampton  : 0-1 

West Ham United-Cardiff City  : 2-0 

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 11:15
Anahtar Kelimeler:
Arsenal Sahasında Mağlup
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