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Arsenal hicri yeni yılı kutladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, hicri yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Arsenal hicri yeni yılı kutladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, hicri yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:02
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Arsenal hicri yeni yılı kutladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, hicri yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de formasını giydiği Londra ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hijri1440" etiketiyle Müslümanların yeni yılı kutlandı.

Premier Lig'in bir başka ekibi Chelsea de dün hicri yeni yıl için kutlama mesajı yayımlamıştı.

Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinin esas alındığı hicri takvimin ilk ayı olarak hicri yılbaşı kabul edilen muharrem ayı dün başladı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigArsenal
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