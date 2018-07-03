Arsenal'de 10 numara Mesut'un

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'den yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonu bitiminde Arsenal ile yollarını ayıran Jack Wilshere'den boşalan 10 numaralı formayı, Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil giyecek.

Mesut, Wilshere'den önce Dennis Bergkamp ve Robin van Persie gibi isimlerin giydiği formayı taşıyacak olmaktan duyduğu mutluluğu, "10 numaranın benim için ne kadar özel olduğu sır değil. Çocukluk idolüm Zinedine Zidane bu formayı giyiyordu. Ben de giymek için can atıyorum." ifadeleriyle anlattı.

29 yaşındaki Alman milli futbolcu ayrıca Twitter hesabından yeni formasının fotoğrafını paylaşarak, altına "Bir sayıdan fazlası. Benim için anlamı çok büyük. Teşekkürler Arsenal." notunu düştü.