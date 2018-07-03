Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96588
ALTIN
188.323
DOLAR
4.6743
STERLİN
6.1701
EURO
5.4457
'Dur yolcu' operasyonu
'Dur yolcu' operasyonu
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
"Pepe benim için bir fırsat"
"Pepe benim için bir fırsat"
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Kombine biletlere büyük ilgi
Kombine biletlere büyük ilgi

Arsenal'de 10 numara Mesut'un

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, gelecek sezondan itibaren 10 numaralı formayı, Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'in giyeceğini açıkladı.

Arsenal'de 10 numara Mesut'un

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, gelecek sezondan itibaren 10 numaralı formayı, Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'in giyeceğini açıkladı.

03 Temmuz 2018 Salı 17:01
31 Okunma
Arsenal'de 10 numara Mesut'un

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'den yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonu bitiminde Arsenal ile yollarını ayıran Jack Wilshere'den boşalan 10 numaralı formayı, Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil giyecek.

Mesut, Wilshere'den önce Dennis Bergkamp ve Robin van Persie gibi isimlerin giydiği formayı taşıyacak olmaktan duyduğu mutluluğu, "10 numaranın benim için ne kadar özel olduğu sır değil. Çocukluk idolüm Zinedine Zidane bu formayı giyiyordu. Ben de giymek için can atıyorum." ifadeleriyle anlattı.

29 yaşındaki Alman milli futbolcu ayrıca Twitter hesabından yeni formasının fotoğrafını paylaşarak, altına "Bir sayıdan fazlası. Benim için anlamı çok büyük. Teşekkürler Arsenal." notunu düştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigArsenalJack WilshereMesut Özil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yeni bir heyecan ve yeni bir sezon"
"Yeni bir heyecan ve yeni bir sezon"
Rondo'nun yeni durağı Lakers
Rondo'nun yeni durağı Lakers
Muslera ve Vida yoluna devam ediyor
Muslera ve Vida yoluna devam ediyor
'Üç büyükler'in verim alamadığı İspanyol futbolcular
'Üç büyükler'in verim alamadığı İspanyol futbolcular
"Pepe benim için bir fırsat"
"Pepe benim için bir fırsat"
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'na karşılama
A Milli Kadın Voleybol Takımı'na karşılama
Fenerbahçe Doğuş'un yıldızı Wanamaker NBA'de
Fenerbahçe Doğuş'un yıldızı Wanamaker NBA'de
Kombine biletlere büyük ilgi
Kombine biletlere büyük ilgi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ